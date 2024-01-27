Muharrem İnce fondaş Sözcü TV’de CHP’ye sağlı sollu daldı kapıları kapattı: Utanmalısınız

Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce seçimlere müstakil gireceklerini ilan etmişti. Terör patisi DEM ile kola kola giren Özgür Özel'i de yerden yere vurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi Genel Başkan Muharrem İnce seçimlere müstakil gireceklerini ilan etmişti. Terör patisi DEM ile kola kola giren Özgür Özel'i de yerden yere vurmuştu.
"SHP - HEP İŞBİRLİĞİNDE REZİL OLDUK! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZASI YOK"
İnce, "SHP- HEP(şimdiki DEM Parti) işbirliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasi hafızaları yok o derinlikleri yok bilmezler" dedi.
ÖZGÜR ÖZEL'E 'DEM'Lİ VURDU
Özgür Özel'in DEM'le ittifak uğruna Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesine dikkat çeken İnce, "Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez" şeklinde konuştu.
Şu ifadeleri kullandı;
"Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım? Değişmek başka şeydir. Başkalaşmak başka bir şeydir. Yani bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil, orası gençliğimin partisi gitmiş yerine başka bir şey gelmiş. Yani böyle bir ittifak kurabilmek, yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman konuşuruz. Her gün demlenirse nasıl kuracağım."
CHP'NİN 'SÖZCÜ'SÜNDE SALVOLAR
Tüm bu yaşananlar sıcaklığını korurken Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, yandaş Sözcü TV'de CHP'yi ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu. CHP tarafından kendisine haksızlık yapıldığını söyleyen Muharrem İnce, CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kendisi hakkında söylediği sözlere de yanıt verirken "Utanmalısınız" ifadesini kullandı.
"CHP BANA KUMPAS KURANLARI ADAY YAPTI"
CHP ile yaptığı görüşmelerde bilinmeyenleri de anlatan İnce, "Bana kumpas kuranları aday yaptılar" dedi. Yerel seçimlerde "İstanbul'da koşulsuz destek vereceğiz" açıklamasından neden döndüğü ile ilgili soruya da yanıt veren Muharrem İnce, "Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu?" sözleriyle duruma tepki gösterdi. "Bir ilçe istemişim vermemişler, aferin size aferin" diyen İnce, "Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz?" dedi.
İnce daha sonra sözlerine, "Bir ilçe istediysem çok sembolik bir şey istedim. Ali Babacan'a onlarca vekil verirken iyi de İnce'ye bir belediye mi veremediniz? Sizin derdiniz üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Kurultay derdiniz var sizin seçim yapmak gibi derdiniz yok. Koltuk derdiniz var Ben sizin ayağınıza beş kez geldim. Bu seçim önemli dedim. Bana kaset kumpasını kuranları baş köşede ağırlayıp, aday gösterdiler. Bunlar beni istemiyorlar. Bütün bunlar olurken ayıp olmuyor mu? Ümit Özdağ'a MİT müsteşarlığı verirken, 3 bakanlık verirken iyi, Temel Karamollaoğlu'na Gültekin Uysal'a cumhurbaşkanlığı verirken iyi de İnce'ye verirken kötü. Bunlar komik çocuklar ya!" ifadeleri ile devam etti.