Muharrem İnce fondaş Sözcü TV’de CHP’ye sağlı sollu daldı kapıları kapattı: Utanmalısınız





"SHP - HEP İŞBİRLİĞİNDE REZİL OLDUK! İMAMOĞLU VE ÖZEL'İN SİYASİ HAFIZASI YOK"

İnce, "SHP- HEP(şimdiki DEM Parti) işbirliğinde nasıl rezil olduğumuzu Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in siyasi hafızaları yok o derinlikleri yok bilmezler" dedi.



ÖZGÜR ÖZEL'E 'DEM'Lİ VURDU

Özgür Özel'in DEM'le ittifak uğruna Türkiye düşmanı Pervin Chakar'ın elini öpmesine dikkat çeken İnce, "Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez" şeklinde konuştu.





Şu ifadeleri kullandı;



"Bana 'bölücü' diyen CHP seçmenine sesleniyorum; arkadaşlar siyahla beyaz kadar ayrıyız, nasıl beraber olalım? Değişmek başka şeydir. Başkalaşmak başka bir şeydir. Yani bizim ruhen, gönül olarak, düşünsel olarak benim bulunduğum bir parti değil, orası gençliğimin partisi gitmiş yerine başka bir şey gelmiş. Yani böyle bir ittifak kurabilmek, yarın şartlar değişir başka bir yönetim gelir o zaman konuşuruz. Her gün demlenirse nasıl kuracağım."