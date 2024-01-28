" 5 yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz" | Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu

Beş yılda 300 bin konutu İstanbul'da dönüştüreceklerine dikkati çeken Kurum, "Toplamda 650 bin konut dönüşecek. 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi, 100 bin lira taşınma yardımı vereceğiz. Konutlar 18 ayda teslim edilecek. Kentsel dönüşüm bilimin ışığında olacak." dedi.

"5 YILDA 300 BİN KONUTU DÖNÜŞTÜRECEĞİZ" Murat Kurum , İstanbul'da 1,5 milyon riskli yapı olduğunu belirterek, tek bir riskli yapı kalmayana kadar dönüşümü yapacaklarını bildirdi.

Bunların yanında çok önemsedikleri bir diğer projenden de bahseden Kurum, şu ifadelere yer verdi:

"100 bin sosyal konut yapacağız. Bu konutlar satılmayacak, 39 ilçeye yetecek. Satılmayacak, kiralanacak sosyal konutlar yapacağız. Bu konutlarla birlikte kira fiyatları düşecek. Kentsel dönüşüme tabi olan, evi bitene kadar oturmak istediği ama ev bulamadığı veya imkanlarının yetmediği vatandaşlarımıza vereceğiz. Bunları bir 'depo konut' olarak düşünebilirsiniz. Vatandaşımız 18 ay oturacak, sonra yeni yapılmış evine oturacak. 1 Nisan'da bu projelerin hepsine başlayacağız. Bu konutlarla birlikte kira fiyatları düşecek. Arz talep dengesini göz etmek zorundasınız."