HAVA DURUMU | İstanbul’da kar alarmı! Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji saat saat uyardı | 28 Ocak 2024 hava durumu

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illerinin yüksek kesimleri, Kastamonu'nun kuzeyinin yüksekleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya ve iç kesimlerde kar, kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. EDİRNE °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı İSTANBUL °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı KOCAELİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı TEKİRDAĞ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralık karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. DENİZLİ °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri hafif kar yağışlı İZMİR °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu KÜTAHYA °C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı MUĞLA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı ISPARTA °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı hafif kar yağışlı MERSİN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak yağışlı