Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. AHaber CANLI YAYIN İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:



Bugün kiliseye yapılan saldırı kınıyorum. Rahip ile de görüştüm başsağlığı dileklerimi ilettim. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz sorumlulularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. İnşallah bir an önce failler de kanun önünde hesap verecek.



İSTANBULLULARIN ENDİŞELERİ VAR

İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.