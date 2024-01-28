Son dakika haberleri... Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor.
İşte Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları:
Bugün kiliseye yapılan saldırı kınıyorum. Rahip ile de görüştüm başsağlığı dileklerimi ilettim. İstanbul birçok medeniyete ev sahipliği yapan bir şehrimiz. Devletimiz sorumlulularıyla alakalı adli ve hukuki işlemi takip ediyor. İnşallah bir an önce failler de kanun önünde hesap verecek.
İSTANBULLULARIN ENDİŞELERİ VAR
İstanbullular bugün İstanbul'da yaşamaktan mutlu değiller. Deprem kaygısı ve trafik bunda etken. Bu konularda adım atılmamasından rahatsızlar. Biz bu konuda önemli mühendislerle çalışmalar yaptık. 23 bin kişiyle araştırma yaptık. İstanbul'da ulaşım, deprem, su sorunu ön plana çıkıyor.
AFET KONUTLARINI TESLİM ETTİK
Afet bölgesinde her noktada kardeşlik hukukuyla çalıştık. Projeleri beklentiye göre yapıyoruz. Afet konutlarını yapıp vatandaşlarımıza teslim ettik. 46 bin konutu bitirdik.
BİZ BOŞ ZAMANLARINDA BELEDİYEYE UĞRAYANLARDAN OLMAYACAĞIZ
Biz İstanbul'a aylardır hazırlanıyoruz. Sorunları tespit ettik. Biz boş zamanlarında belediyeye uğrayanlardan olmayacağız. İstanbul gerçekten zengin. Yeter ki kaynakları doğru yönetsin. Gündemimiz hep İstanbul olacak.
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