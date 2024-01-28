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Son dakika: Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'a eleştiri: Mermer kırılsa tamir edemez

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Şu anda Ankara'da kaldırımların bakımı yapılamıyor. Kızılay'da vatandaşlar, 'Yağmur yağdığı zaman attığımız her adımda ıslanıyoruz' diyor. Maalesef kırılan mermerin, taşın, tamirini yapamayan bir büyükşehir belediye yönetimi var" dedi.

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Giriş Tarihi 28 Ocak 2024, 16:42 Güncelleme 28 Ocak 2024, 16:42
Son dakika: Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan Mansur Yavaş’a eleştiri: Mermer kırılsa tamir edemez

Turgut Altınok, AK Parti Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek ile Gölbaşı AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Altınok, "Gölbaşı Belediye Başkanı'mız güzel bir tarih ve kültür çevre düzenlemesi yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 5 yılda yapamadığı travmayı da yaptı. Şimdi bu güzel hizmetleri hep beraber devam ettireceğiz. Bu birlik ve beraberliğimize hem Gölbaşı'nda hem büyükşehirde halel getirmemeliyiz" dedi.

'ANKARA'YA YAZIK EDERSİNİZ'
Mansur Yavaş göreve geldiğinden Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 3,5 milyar TL borcu olduğunu ancak şu anda 20 milyar TL borcu olduğunu söyleyen Altınok, "Sattığı 3 milyar liralık gayrimenkul var. Ankara'ya kazandırdığı bir tane katma değer katacak hizmeti yok. Projesi de yok. Olanları ise çürüttü. Şu anda Ankara'da kaldırımların bakımı yapılamıyor. Kızılay'da vatandaşlar, 'Yağmur yağdığı zaman attığımız her adımda ıslanıyoruz' diyor. Maalesef kırılan mermerin, taşın, tamirini yapamayan bir büyükşehir belediye yönetimi var. 'Benim büyük projem yok' diyor. Ankara'yı yönetip, tekrar talip olan ve projesi, vizyonu olmayan adama oy verirseniz Ankara'ya yazık edersiniz" diye konuştu.

Gölbaşı-Bala ilçeleri arasında organize sanayi bölgesi kuracaklarını da belirten Altınok, "Valimizle daha önce görüştük. Sadece bir holdingimizin kuracağı fabrikada 5 bin kişi çalışacak. Çalışacak teknik eleman, işçi bulunamayacak. Hem Bala'mızı hem Gölbaşı'mızı güçlendirecek, ekonomimize ciddi katkısı olacak" dedi.

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