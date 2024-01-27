Gözler 30 Ocak’ta! Seçim beyannamesi tamamlandı! Öncelik 81 ilde kentsel dönüşüm

Şehir yaşamını tehdit eden afet ve riskleri engellemek için kentsel dönüşüm seferberliği başlatılacak. Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik adı ile hazırlanan seçim beyannamesi

"Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" başlıklı beyannamede kapsamlı belediyecilik öne çıkacak. Yerel ile merkez arasındaki uyumu artırmak için büyükşehir belediye sistemi ile uyumlu yeni bir köy kanunu hazırlanacak. Yürünebilir şehir projesi en önemli şehir tasarımlarından biri olacak. Kamusal mekanlar; çocuklar, kadınlar ve tüm dezavantajlı gruplar başta olmak üzere, herkesin bağımsız, rahat, güvenli ve kesintisiz olarak hareket etmesine uygun hale getirilecek.