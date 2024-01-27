Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok Etimesgut'a müjdeyi verdi: "Bağlıca’ya metroyu getireceğiz"





"İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA AYRIMCILIK YAPILDI"



Mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ilçe belediyeleri arasında ayrımcılık yaptığını belirten Altınok, "Etimesgut Belediye Başkanımız burada. Bize tamamen ayrımcılık yaptın. Bizleri engelledin. Daha önceki belediye başkanlarımıza Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bütün makineleri aldın. Hepsini çektin. Belediyeler arasında ayrımcılık yaptın. Fakat biz bu ayrımcılığı yapmayacağız. Bütün Ankara'nın hizmetkarı olacağız. Bütün Ankara'yı kucaklayacağız. Ankara'nın her köşesini eserlerle, hizmetlerle dolatacağız Rabbim nasip ederse. Sadece Turgut Altınok değil, Enver Demirel değil, Etimesgut'a da hepiniz aday Ankara'ya da hepiniz adaysınız. Öyle çalışacağız inşallah. Gelin hep beraber 31 Mart'ta bir destan yazalım inşallah. Hazır mıyız bu destanı yazmaya? Biz gece gündüz hazırız inşallah. Herkes mutlu olacak bu şehirde" şeklinde konuştu.





"HEM BÜYÜK PROJE YAPACAĞIZ HEM SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ GELİŞTİRECEĞİZ"



Büyük projelerle birlikte sosyal belediyecilik yapacaklarını belirten Altınok, "Belediye başkanı şehrin 5 yılını yönetmez. Belediye başkanı şehrin geleceğini de yönetir aynı zamanda. Ankara'mızın 5 yılı maalesef boş yıl olmuştur. 5 yılı boş, yok. Diyor, 'bizim mega projemiz yok, bizim büyük projemiz yok.' diyor. Değerli hemşerilerim, burası Ankara. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin başkenti. Başkenti yöneten belediye başkanı diyor ki 'benim başkente değer katacak bir tane vizyon projem yok' diyor. Kendisi söylüyor, ben söylemiyorum. Efendim diyor yardım yaptık diyor. Yardım lafı yanlış bir laftır. Hiç kimseye sadaka vermiyorsunuz. Vatandaşın parasını vatandaşa veriyorsunuz. Emeklimiz, alın terimiz. Bugün ülkemiz bu hale geldiyse emeklilerimizin saçlarındaki sakallarındaki ak ellerindeki nasır yüzlerindeki her kırışıklıkta bu ülkeye ve bize hizmet vardır. Başımızın tacıdır. Allah nasip ederse sosyal projelerimiz var. Emeklilerimize haklarını vereceğiz Ankara'da. Bakınız. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Altınok söylerse yapar. Söz vermeye gerek yok. Her kesime sosyal projelerimiz var. Ankaralının parasını Ankaralıya vereceğiz. Öyle sadaka falan vermiyorsunuz" dedi.

"20 YILDA HAKKIMDA SORUŞTURMA OLMAMIŞTIR"



Altınok 20 yıllık Belediye Başkanlığı süresince Keçiören'de herhangi bir soruşturma geçirmediğini ve temiz bir Belediye Başkanlığı süreciyle hizmet ettiğini söyleyerek, "Parayla pulla 20 yılda çok şükür lekesi olmayan bir hizmetkar var. Uzun yıllar muhalefette görev yapmamıza rağmen, uzun yıllar yani paralı pullu bir tane soruşturması olmayan, bir tane örnek gösterilecek rant yeri olmayan ama aynı zamanda da bir gecekondu şehrinden Keçiören'imizi bir dünya şehri yaptık. Dolayısıyla çalmayan daha çok hizmet yapar. Dürüst olan daha çok hizmet yapar. Ve göreceğiz Ankara'mızın her köşesini eserlerle, hizmetlerle donatacağız. Etimesgut'umuzda da belediye başkanımızla beraber el ele gönül gönüle vereceğiz." diye konuştu.





"DAR GELİRLİ AİLELERE SOSYAL KONUT YAPACAĞIZ"



Etimesgut Şeker Fabrikası çalışanları ile öğle yemeğinde bir araya gelen Altınok burada yaptığı konuşmada Dar gelirli ailelere sosyal konutlar yapacaklarını belirterek şunları söyledi:



"Ankara'mızın maalesef beş yılı boş yıl oldu. Yani devlet gibi bütçe var. Ama ortada diyor ki efendim böyle süper projem yok. Çılgın projemi yok. Yardım yaptım diyor. Yardım lafı da ayıptır ya. Yardım lafı ayıptır. Biz bir sürü sosyal projelerimiz var inşallah. Vatandaşımızın parasını vatandaşa vereceğiz. En önemlisi de Ankara'mıza yıllarca evi olmayan vatandaşlarımıza konut yapacağız. Kira öder gibi veya o seviyede bir ödemeyle... Sayıyı sonra söyleyeceğim. Bir de yıllarca ev sahibi olamayan vatandaşımızı ev sahibi yapacağız. Allah nasip ederse. Bizimki lafta değil gerçekte oldu. Çünkü Büyükşehirin Mamak'ta yaptım dediği 4 bin 950 konutu dar gelirli vatandaşlar için değil. O hak sahiplerinin için yaptı ama ne oldu 5 yıl bitti, ortada 340 konut var, o da tamam değil. Ankara'da kira fiyatlarının düşmesini sağlayacağız ve binlerce dar gelirli vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız."





ALTINOK: BAĞLICA'YA METROYU GETİRECEĞİZ"



Etimesgut'a yapılacak belli başlı projelerden de bahseden Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:



"İstasyon Caddemizi ışıklandırma ile süsleyeceğiz. Etilerde Atatürk Orman Çiftliği'mize ait mahallemizde 800 dönüm bir arazi var. Millet Bahçesi yapmak için de elimizden gelen ne varsa yapacağız onu söyleyeyim. Bağlıca'ya metroyu getireceğiz. Bağlantı yollarıyla beraber. Yine bağlantı yollarıyla beraber Bilkent Şehir Hastanesi'ne Etimesgutlu gidebilecek bakınız. Şu anki mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Ankaralıya ne söz verdi? 58 kilometre Ankara'ya beş yılda metro yapacağım dedi. 58 kilometreyi bırakın Ankara'da 5 santim yaptığı metro yoktur. Şimdi biz yapacağız. Ulaştırma Bakanımızla oturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Yatırım programında... Tabii havaalanı hepimizi ilgilendiriyor. Veya yakınlarımızı ilgilendiriyor. Havaalanı metrosunu Allah nasip ederse 31 Mart'tan sonra hızlı bir şekilde ihalesini yapacağız ve Başkent'imize kazandıracağız. Tabii başka metro hatlarımız da var." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN