MHP 55 adayı daha açıkladı!

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Listeye göre, Yozgat Belediye Başkanı Adayı Ömer Açıkel olurken, Akdağmadeni ilçesinde Nezih Yalçın, Sorgun ilçesinde Mustafa Erkut Ekinci, Şefaatli ilçesinde Müjdat Karaca, Yerköy ilçesinde Oğuzhan Oğuz, Isparta Senirkent ilçesinde ise Hüseyin Baykal ilçe belediye başkan adayı olarak belirlendi.