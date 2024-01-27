CHP’de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı

CHP'de Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel, kongreden sonra ilk kez Aysel Öymen'in cenazesinde bir araya geldi! Ama Kemal Bey, İmamoğlu ile yan yana durmak istemedi. Araya, yeni kankası Hasan Ufuk Çakır girdi! Kulisler, hareketlendi!

Özel'e oy verip aradığını bulamayan 200 delege, saf değiştirdi. 1370 delegenin 357'si, her şartta Bay Kemal'ciydi... Tüm planını İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetmesi üzerine yapan Kılıçdaroğlu, yeni ikna turlarına girdi. Rövanş için harekete geçti.

FOTO FİNİŞ!

Bir zamanlar Başkan Erdoğan'a karşı kurulan o masa, birbirine düşman oldu. Kimileri siyaseten bitti, kimi 'kardeşim' dediğine düşman oldu kimi de Rumelihisarı'nda gece gündüz 'dost' şovu yaparken rakip oldu...