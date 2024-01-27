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CHP'de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cenazede bile yan yana saf tutmaktan kaçındı! İddiaya göre Kemal Bey, kan davası başlattı. Koltuğa dönmek için delege savaşına çıktı. 200 küskünü de yanına topladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Ocak 2024 Güncelleme 27 Ocak 2024, 07:40
CHP’de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı

CHP'de Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Özel, kongreden sonra ilk kez Aysel Öymen'in cenazesinde bir araya geldi! Ama Kemal Bey, İmamoğlu ile yan yana durmak istemedi. Araya, yeni kankası Hasan Ufuk Çakır girdi! Kulisler, hareketlendi!
Özel'e oy verip aradığını bulamayan 200 delege, saf değiştirdi. 1370 delegenin 357'si, her şartta Bay Kemal'ciydi... Tüm planını İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetmesi üzerine yapan Kılıçdaroğlu, yeni ikna turlarına girdi. Rövanş için harekete geçti.

FOTO FİNİŞ!
Bir zamanlar Başkan Erdoğan'a karşı kurulan o masa, birbirine düşman oldu. Kimileri siyaseten bitti, kimi 'kardeşim' dediğine düşman oldu kimi de Rumelihisarı'nda gece gündüz 'dost' şovu yaparken rakip oldu...

Türkiye Cumhuriyeti, Altılı Masa kabare şovunu gördü, not etti ve dersini verdi... Altılı Masa'nın yansımalarının bugün ne duruma düştükleri de halk tarafından not ediliyor. İşte bir kare. Fotoğraf çekildiğin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener, İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu... İşte o fotoğrafın altından çok sular aktı. Neler yaşandı neler:



Kemal Kılıçdaroğlu: Partiyi ele geçirdiğini sanıyordu. Önce yardımcısı Özgür Özel baş kaldırdı, ardından 'evladım' dediği Ekrem İmamoğlu...
Canan Kaftancıoğlu: Sevmediği İmamoğlu için HDP'den oy istedi. Başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek verince, oyun dışı kaldı.
Meral Akşener: Kılıçdaroğlu gibi her seçimi kaybetti. 'Kardeşim' dediği İmamoğlu'nun, İstanbul'u yok ettiğini Pencap'a çevirdiğini söyledi. İstanbul'da İmamoğlu'na karşı aday çıkardı.
Buğra Kavuncu: İmamoğlu'nun evi Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşke en çok giden isimdi. 'Dostum, arkadaşım' dediği İmamoğlu'na çalıştı. İmamoğlu'nu her yerde övdü, şimdi çark etti.
Ekrem İmamoğlu: Bol bol tatil yaptı, ara sıra İstanbul'a uğradı. Kılıçdaroğlu'nu devirdi, yeni Başkan Özgür Özel'den koptu, ablası Akşener de bırakınca, İstanbul'u kaybetme korkusu sardı.

CHP HER GÜN DEM'LENİYOR
Muharrem İnce, CHP'yi ve PKK destekçisinin elini öpen Özgür Özel'i eleştirdi: Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Her gün DEM'leniyorlar."

İLGEZDİ İSTİFA ETTİ
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, partisinden istifa etti. İmamoğlu'na tepki gösteren İlgezdi, "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tek tek partimizden tasfiye ediliyor" dedi.

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