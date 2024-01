CHP’de işler karıştı cenazede yan yana saf tutmaktan bile kaçındılar! Kemal Kılıçdaroğlu kan davası başlattı: Koltuk için delege avına çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu: Partiyi ele geçirdiğini sanıyordu. Önce yardımcısı Özgür Özel baş kaldırdı, ardından 'evladım' dediği Ekrem İmamoğlu ... Canan Kaftancıoğlu: Sevmediği İmamoğlu için HDP'den oy istedi. Başkanlık seçiminde Kılıçdaroğlu'na destek verince, oyun dışı kaldı. Meral Akşener: Kılıçdaroğlu gibi her seçimi kaybetti. 'Kardeşim' dediği İmamoğlu'nun, İstanbul'u yok ettiğini Pencap'a çevirdiğini söyledi. İstanbul'da İmamoğlu'na karşı aday çıkardı. Buğra Kavuncu: İmamoğlu'nun evi Rumeli Hisarı'ndaki tarihi köşke en çok giden isimdi. 'Dostum, arkadaşım' dediği İmamoğlu'na çalıştı. İmamoğlu'nu her yerde övdü, şimdi çark etti. Ekrem İmamoğlu: Bol bol tatil yaptı, ara sıra İstanbul'a uğradı. Kılıçdaroğlu'nu devirdi, yeni Başkan Özgür Özel'den koptu, ablası Akşener de bırakınca, İstanbul'u kaybetme korkusu sardı.

CHP HER GÜN DEM'LENİYOR

Muharrem İnce, CHP'yi ve PKK destekçisinin elini öpen Özgür Özel'i eleştirdi: Her gördüğün eli öpersen millet sana güvenmez, Memleket Partisi de senin yanına gelmez. Benim bulunduğum bir parti değil orası. Her gün DEM'leniyorlar."