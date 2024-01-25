Bedelli askerlik yerleri (İl kışla) sorgulama ekranı 2024! Askerlik yol parası ne zaman yatar? MSB 2024 yol ücreti kaç TL oldu?

Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü, beklenen sınıflandırma sonuçları ile birlikte 2024 bedelli askerlik için temel eğitim görev yerlerini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü, beklenen sınıflandırma sonuçları ile birlikte 2024 bedelli askerlik için temel eğitim görev yerlerini açıkladı.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI!
Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen celp ve sevk tarihleri ardından sınıflandırma sonuçları MSB takvimi ile belli oldu. 25 Ocak Perşembe günü e-devlet üzerinden erişime açılan bedelli askerlik yerleri sorgulama işlemleri başladı.
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
YOL MASRAFI NEREDEN VE NASIL ALINIR?
Yol masrafı PTT'ye aktarılmaktadır. Herhangi bir PTT şubesine başvuruda bulunularak; kimlik belgesi ile "Asal Ödemeleri" olduğunu beyan ederek yol masrafı alınabilir.
ASKERLİK YOL PARASI NE KADAR?
Bedelli askerlik yol parası nüfusa kayıtlı olunan il/ilçe merkezinden sevk edilen yerin bulunduğu merkezine kadar olan mesafeye göre hesaplanır. Askerlik yol parası hesaplanırken öncelikle belediyeler tarafından askerlik şubelerine yapılan otobüs yol ücretleri dikkate alınıyor. Bu noktada kilometre hesaplaması devreye giriyor. Sonrasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak askerlik yol parası hesap edilmektedir. Buna göre; nüfusa kayıtlı olduğunuz yerin bulunduğu il/ilçe merkezinden, sevk edildiğiniz yerin bulunduğu il/ilçe merkezine kadar olan mesafenin;
400 kilometreye kadar olan mesafeler için gidilecek mesafenin 1,6 katının,
400 ile 799 kilometre için gidilecek mesafenin 1,4 katının,
800 ile 1200 kilometre için gidilecek mesafenin 1,2 katının,
1201 kilometre ve daha fazla olan mesafeler için gidilecek mesafenin,
Güncel memur maaş katsayısı ile çarpılması ile bulunan tutar yol ücreti olarak belirlenir. Ayrıca, iaşe bedeli de yol ücreti ile birlikte ödenir.
Yol masrafı = ( KM x Memur Maaş Katsayısı x Mesafe Katsayısı) + İaşe Bedeli