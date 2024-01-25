CUMA HUTBESİ KONUSU 🕌 Bu haftaki cuma hutbesi PDF-FULL metin! Diyanet İşleri Başkanlığı 26 Ocak 2024 için duyurdu

Bu haftaki hutbemizde Kur'an-ı Kerim'in altmış yedinci sûresi olan, "Tebâreke" diye bildiğimiz Mülk sûresinden bahsedeceğiz. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in uyumadan önce okumayı adet edindiği bu sûrenin mesajlarını yeniden hatırlayacağız.

Aziz Müminler!

Mülk sûresi, yerlerin, göklerin ve bütün yaratılmışların yegâne sahibinin Allah Teâlâ olduğunu haber veren bir fermandır. Cenâb-ı Hak bu sûrenin ilk ayetinde "Mülkü, hükümrânlığı elinde bulunduran Allah ne yücedir. O'nun her şeye gücü yeter." buyurmaktadır. Rabbimiz, Mâlikü'l-mülk'tür; mülkü dilediğine verir, dilediğinden alır. O, mutlak kudret sahibidir. Bize düşen, Rabbimizin kudretine teslim olmaktır. O'nun yardımına, rahmetine ve affına her daim muhtaç olduğumuz bilinciyle bir ömür sürmektir.

Değerli Müminler!

Mülk sûresi, kâinatın yaratılışının ve eşsiz bir denge üzerine işleyişinin Rabbimizin varlığına ve birliğine işaret ettiğini öğretmektedir. Rabbimizin çağrısına kulak vermeyen inkârcıları çetin bir azapla uyarmaktadır. Bugün Müslümanları katleden, onları aç ve susuz bırakan inkârcılar da dünyada zilletten, ahirette cehennemden kurtulamayacaklardır. Onların mahşer günü büyük bir pişmanlık içinde söyleyecekleri tek söz, "Keşke hakikate kulak verip aklımızı başımıza alsaydık" olacaktır. Ancak Rabbimiz, kıyamet günü onlarla konuşmayacak, onların yüzlerine bakmayacak, onları temize çıkarmayacak ve elem verici ebedi bir azaba mahkûm edecektir.