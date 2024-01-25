Instagram çöktü mü? Son dakika 26 Ocak 2024 Instagram neden açılmıyor, ne zaman düzelir? Akış yenileme sorunu yaşanıyor!

Sosyal medya devi olan Instagram , kullanıcılarını birçok farklı ülkede etkileyen bu sorun nedeniyle eleştirilere maruz kalmış durumda. Pek çok kişi, Instagram'ın neden çöktüğü ve ne zaman düzeleceği konusunda araştırmalarını hızlandırdı.

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medya kullanıcıları, sorunun kaynağı hakkında spekülasyonlarda bulunarak çeşitli forumlarda deneyimlerini paylaşıyor. Ancak, Instagram yetkililerinden henüz resmi bir açıklama gelmediği için sorunun ne kadar süreceği ve nasıl çözüleceği konusunda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.