MALATYA’DA DEPREM | Malatya Battalgazi’deki 5,2’lik deprem artçı mı? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama | SON DEPREMLER

Yerlikaya "Malatya Battalgazi'de 5️,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.

ARTÇI MI, ÖNCÜ MÜ?

Peki söz konusu deprem 6 Şubat depreminin artçısı mı yoksa yeni bir deprem mi? Uzmanlardan farklı farklı yorumlar geldi.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5.2'lik depremin artçı olduğunu söyledi. Ersoy'un açıklamaları şöyle; Malatya ve çevresinde 4'ü geçen depremler vatandaşları çok tedirgin ediyor, biliyorum. Bunlar 4 değil 5'in üzerine çıkan depremler olduğu için en az 30 tane 4 büyüklüğünde deprem olmuş kadar hissediyorlar. Dolayısıyla bu depremin de ne olduğuna bakacak olursak Doğu Anadolu Fayı'nın üzerine düştüğü için bunu artçı olarak kabul edebiliriz.

Ama Malatya ve çevresi enteresan bir yer. Çünkü hemen kuzeyinde de bazı faylar var ki; Doğu Anadolu Fayı'ın dışındaki faylar. Bu bölgede çok sayıda deprem oluyor. Ama dikkat çekici olan şudur ki; 5'i geçen pek çok deprem var burada. O bakımdan hakikaten izlenmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi. Ama bu depremin Doğu Anadolu Fayı üstüne düşmesi nedeniyle merkez üssü, bunun bir artçı deprem olduğunu kabul edebiliriz.