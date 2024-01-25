MALATYA’DA DEPREM | Malatya Battalgazi’deki 5,2’lik deprem artçı mı? Uzmanlardan dikkat çeken açıklama | SON DEPREMLER

Malatya'da saat 16.04'te merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem büyük panik yarattı.
Malatya'da saat 16.04'te merkez üssü Battalgazi olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çevre illerden hissedilen deprem büyük panik yarattı.
BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Yerlikaya "Malatya Battalgazi'de 5️,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.
ARTÇI MI, ÖNCÜ MÜ?
Peki söz konusu deprem 6 Şubat depreminin artçısı mı yoksa yeni bir deprem mi? Uzmanlardan farklı farklı yorumlar geldi.
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 5.2'lik depremin artçı olduğunu söyledi. Ersoy'un açıklamaları şöyle;
Malatya ve çevresinde 4'ü geçen depremler vatandaşları çok tedirgin ediyor, biliyorum. Bunlar 4 değil 5'in üzerine çıkan depremler olduğu için en az 30 tane 4 büyüklüğünde deprem olmuş kadar hissediyorlar. Dolayısıyla bu depremin de ne olduğuna bakacak olursak Doğu Anadolu Fayı'nın üzerine düştüğü için bunu artçı olarak kabul edebiliriz.
Ama Malatya ve çevresi enteresan bir yer. Çünkü hemen kuzeyinde de bazı faylar var ki; Doğu Anadolu Fayı'ın dışındaki faylar. Bu bölgede çok sayıda deprem oluyor. Ama dikkat çekici olan şudur ki; 5'i geçen pek çok deprem var burada. O bakımdan hakikaten izlenmesi gereken önemli yerlerden bir tanesi. Ama bu depremin Doğu Anadolu Fayı üstüne düşmesi nedeniyle merkez üssü, bunun bir artçı deprem olduğunu kabul edebiliriz.
BÖLGEDE YAŞAYAN VATANDAŞLARA UYARI
Elbette 5.2'den sonra da birkaç tane daha da küçülerek depremler devam edebilir. 4 büyüklüğünde 3.5 büyüklüğünde depremler olabilir. Özellikle hasarlı binalardan çok uzak durmak gerekiyor. Çünkü zaten hasarlı olduğu için bu büyüklükteki depremde bile yıkılması ya da hasarlı hale gelmesi mümkün olabilir. Bu bakımdan çok dikkat etmek gerekiyor. Daha deprem sürecini bitirmedik. Artçı depremlerin devam edebileceği uzun bir dönem var.
OKAN TÜYSÜZ: YENİ BİR DEPREM
Deprem uzmanı jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise, bu depremin 6 Şubat depremlerinin artçı sarsıntısı olmadığını dile getirdi.
"Yeni bir deprem." diyen Tüysüz, "Burası 2020'de yaşadığımız 6,8'lik Elazığ depremi ile 6 Şubat Kahramanmaraş depremi arasında kalan kırılmamış bir fay parçası. Bu fay parçasının üzerine bu iki depremle stres yüklenmiş durumda." ifadelerini kullandı.
Böyle bir depremin beklenen bir deprem olduğunun da altını çizen Tüysüz, "Artçıların gelmesi mümkün. 4,5 büyüklüğüne kadar depremler görülebilir" dedi.