SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Türkiye ve İran arasında bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve İran arasında bilim, endüstri ve teknoloji alanlarında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, "Bu anlaşmayla, bölgenin önemli ve iki güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İran, barışçıl amaçlarla bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek." ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 21:45 Güncelleme 24 Ocak 2024, 21:45
Türkiye ve İran arasında bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanında işbirliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye ve İran arasında bilim, endüstri ve teknoloji alanlarında işbirliğini içeren mutabakat zaptı imzalandığını belirterek, "Bu anlaşmayla, bölgenin önemli ve iki güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İran, barışçıl amaçlarla bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek." ifadesini kullandı.



Kacır, sosyal medya hesabından, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi başkanlığında gerçekleşen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İran Bilim ve Teknolojiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcılığı Arasında Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladık. Bu anlaşmayla, bölgenin önemli ve iki güçlü ülkesi olarak Türkiye ve İran, barışçıl amaçlarla bilim, sanayi, teknoloji ve inovasyon alanlarında işbirliğini teşvik edecek ve destekleyecek."

10 yeni anlaşmanın imzaları atıldı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması: Terörle mücadele vurgusu10 yeni anlaşmanın imzaları atıldı! Başkan Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ortak basın açıklaması: Terörle mücadele vurgusu
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA