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Son dakika: MHP 55 adayını daha açıkladı!

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını açıklamaya devam ediyor. Partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP 55 adayını daha duyurdu.

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Giriş Tarihi 24 Ocak 2024, 17:18 Güncelleme 24 Ocak 2024, 17:31
Son dakika: MHP 55 adayını daha açıkladı!

31 Mart seçimlerine adım adım yaklaşılırken Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını duyurmaya devam ediyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

55 ADAY DAHA
Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini açıklandı.

Durmaz'ın açıklamasına göre Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran, Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten aday oldu.

MHP'nin açıkladığı son 55 aday şu şekilde:

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