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Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı! Neden 55?

Son dakika haberleri... Milliyetçi Hareket Partisi 3 İl ve 52 ilçe belediye başkan adayını daha duyurdu. MHP Elazığ'da Murat Aygen Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın Kars'ta Ötügen Senger'i aday gösterdi. Peki MHP neden adaylarını 55'erli olarak açıklıyor? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 15 Ocak 2024, 12:13 Güncelleme 15 Ocak 2024, 12:47
Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı! Neden 55?

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.

10 Ocak'ta 55 ve 11 Ocak'ta 55 adayını açıklayan MHP yine 55 adayın ismini duyurdu.

55 aday daha!

ELAZIĞ ISPARTA VE KARS ADAYLARI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.

MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.

NEDEN 55 OLARAK AÇIKLANIYOR?
MHP'nin aday isimlerini 55'erli olarak açıklamasının sebebi olarak partinin bir ay sonra 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olmasına gönderme olarak tahmin ediliyor.

MHP'nin açıkladığı 55 aday şu şekilde:

Son dakika: MHP 55 adayı daha açıkladı! İşte isim isim o liste...

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