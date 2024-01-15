Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı! Neden 55?

10 Ocak'ta 55 ve 11 Ocak'ta 55 adayını açıklayan MHP yine 55 adayın ismini duyurdu.

ELAZIĞ ISPARTA VE KARS ADAYLARI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.