Son dakika: Milliyetçi Hareket Partisi 55 adayını daha açıkladı! Neden 55?

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.
10 Ocak'ta 55 ve 11 Ocak'ta 55 adayını açıklayan MHP yine 55 adayın ismini duyurdu.
Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor.
10 Ocak'ta 55 ve 11 Ocak'ta 55 adayını açıklayan MHP yine 55 adayın ismini duyurdu.
ELAZIĞ ISPARTA VE KARS ADAYLARI
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için aralarında Elazığ, Isparta ve Kars belediye başkan adaylarının da yer aldığı 55 kişilik aday listesini açıkladı.
Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 3 il, 10 büyükşehir ilçe, 42 ilçe için 55 belediye başkan adayı belirlendi.
MHP, Elazığ'da Murat Aygen, Isparta'da Yusuf Ziya Günaydın, Kars'ta Ötügen Senger'i il belediye başkan adayı olarak duyurdu.
NEDEN 55 OLARAK AÇIKLANIYOR?
MHP'nin aday isimlerini 55'erli olarak açıklamasının sebebi olarak partinin bir ay sonra 55. kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olmasına gönderme olarak tahmin ediliyor.
MHP'nin açıkladığı 55 aday şu şekilde: