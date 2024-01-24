İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda namaz ibadetini nasıl yapacak? TAKVİM Diyanet’i aradı: Yönünü dünyaya dönerek ibadetini yapabilecek





SORU: Namaz vakitlerini nasıl bilecek?

CEVAP: Güneşin hareketlerine göre belirlenen namaz vakitlerini 45 dakikada bir güneşin doğduğu ve yine 45 dakikada bir güneşin battığı uzayda belirlemek mümkün değil. Güneşin hareketlerine göre Müslüman bir astronotun günde 80 kere namaz kılması gerekiyor. Gezeravcı, namazlarını 'takdir' ederek kılabilecek. Yani Gezeravcı, uzaydaki namaz vakitlerini, bir gününü 5'e bölerek kendisi belirleyecek. (RANA BÜYÜKTAŞ)

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