İlk Türk astronot Alper Gezeravcı uzayda namaz ibadetini nasıl yapacak? TAKVİM Diyanet’i aradı: Yönünü dünyaya dönerek ibadetini yapabilecek

Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile ISS'ye adımını attı. TAKVİM, Diyanet'i aradı. Uzayda Gezeravcı'nın nasıl ibadet edeceğini yazdı:
Türkiye, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile ISS'ye adımını attı. TAKVİM, Diyanet'i aradı. Uzayda Gezeravcı'nın nasıl ibadet edeceğini yazdı:
SORU: Gezeravcı, namaz kılmak isterse kıblesini neye göre ayarlayacak?
CEVAP: Müslümanların ibadet sırasında yöneldikleri yer Mekke'de bulunan Mescidi Haram'daki Kâbe. Dünyada da namaz kılınırken Kâbe kıble olarak belirlenir. Gezeravcı ise uzayda namaz kılmak isterse yönünü dünyaya dönerek ibadetini yapabilecek.
SORU: Abdestini nasıl alacak?
CEVAP: İslam'a göre namaz kılmadan önce abdest alınması farzdır. Gezeravcı'nın da namaz kılmadan önce abdest alması gerekiyor. Ancak suyun kısıtlı olması nedeniyle uzayda abdest teyemmüm yoluyla alınabilecek.
SORU: Namaz vakitlerini nasıl bilecek?
CEVAP: Güneşin hareketlerine göre belirlenen namaz vakitlerini 45 dakikada bir güneşin doğduğu ve yine 45 dakikada bir güneşin battığı uzayda belirlemek mümkün değil. Güneşin hareketlerine göre Müslüman bir astronotun günde 80 kere namaz kılması gerekiyor. Gezeravcı, namazlarını 'takdir' ederek kılabilecek. Yani Gezeravcı, uzaydaki namaz vakitlerini, bir gününü 5'e bölerek kendisi belirleyecek. (RANA BÜYÜKTAŞ)