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Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyin'den önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizması kurulmalı" dedi. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere gittiği New York'ta peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 20:41 Güncelleme 24 Ocak 2024, 01:25
Hakan Fidan BM Güvenlik Konseyin’den önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze oturumunda, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." dedi.

Bakan Fidan'dan BMGK'da önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Fidan, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.

Gazze'deki insani yıkımın ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Bakan Fidan, acil ateşkesin ve bölgeye bir an önce insani yardımların ulaştırılmasının elzem olduğunun altını çizdi.

Fidan, "Gazze ve ötesinde devam eden savaş, ne barış ne de teslimiyet getirebilir. Bu savaşı durdurmak için tarihi bir sorumluluğumuz bulunmaktadır." şeklinde konuştu.

Uluslararası toplumun, Gazze ve Batı Şeria'da akan kanı durdurmakta hala aciz kaldığını kaydeden Fidan, "Gazze bir açık hava hapishanesiydi. Şimdi ise İsrail Başbakanının siyasi bekasını uzatmak amacıyla askeri operasyonlar düzenleyerek sivilleri katlettiği bir savaş alanına döndü." değerlendirmesini yaptı.

BM Güvenlik Konseyinin uluslararası barış ve güvenliği korumada bir kez daha başarısız olduğunu kaydeden Fidan, "İsrailliler ile Filistinliler arasında barışı sağlayacak ve denetleyecek bir garantörlük mekanizmasının kurulması yönündeki çağrımızı yinelemek istiyorum." diye konuştu.



PEŞ PEŞE KRİTİK TEMESLAR
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.



Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek üst düzeyli Gazze oturumuna katılmak ve ikili temaslar yürütmek için New York'ta bulunan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetiyle görüştü.



AVUSTURYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.

BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.

BAKAN FİDAN, SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ GEİR PEDERSEN'İ KABUL ETTİ



Dışişleri Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.



LÜBNANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü" denildi.

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