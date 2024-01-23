MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.
Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/B7gugj6FGd— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2024
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.