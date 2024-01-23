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MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu

SON DAKİKA HABERLERİ... Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 19:48 Güncelleme 23 Ocak 2024, 20:04
MSB: Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da hudut karakolumuza teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı teröristin, Habur'da Hudut Karakolu'na teslim olduğu duyuruldu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu" denildi.

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