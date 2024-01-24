Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI! MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri!

2024 bedelli askerlik yerleri için araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sorgulama ekranı üzerinden kolayca bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
2024 bedelli askerlik yerleri için araştırmalar hızlandı. Bedelli askerlik sonuçları, e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Adaylar, sorgulama ekranı üzerinden kolayca bedelli askerlik yerlerini öğrenebilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.
BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.
BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHİ SORGULAMA EKRANI!
BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
08 Şubat 2024
07 Mart 2024
18 Nisan 2024
16 Mayıs 2024
27 Haziran 2024
25 Temmuz 2024
22 Ağustos 2024
19 Eylül 2024
17 Ekim 2024
14 Kasım 2024
12 Aralık 2024