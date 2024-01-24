Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? e-Devlet CELP TARİHİ SORGULAMA EKRANI! MSB 2024 bedelli askerlik sevk tarihleri!

25 Ocak 2024 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Savunma Bakanlığının yayınladığı askerlik celp ve sevk duyurusuna göre bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenilecek. Adaylar T.C kimlik numarası ve şifreleri ile e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını sorgulayabilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK CELP VE SEVK TARİHİ SORGULAMA EKRANI!