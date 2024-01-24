Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi kabul etti! Kritik zirvede hangi konular masada?

Dünya medyasının da gözünü çevirdiği "Ankara zirvesi" , İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı işgal ve katliamı sonrasında Ortadoğu'da yaşanan krizler nedeniyle iki kez ertelenmişti.





Ankara'da resmi bir törenle karşılanan İran Cumhurbaşkanı Reisi, uçağı hareket etmeden önce Mehrabad Havalimanı'nda ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.



Reisi, Türkiye seyahat planının en önemli parçasının bölgesel konularla ilgili müzakereler olduğunu belirterek, "Dünyada tüm Müslümanları endişelendiren önemli konulardan biri de Filistin meselesidir. İran ve Türkiye'nin ortak tutumu, ezilen Filistinlilerin direnişine destek olmaktır." dedi.

"Gazze'deki İsrail bombalamalarını durdurmak için çaba sarf edildiğini" vurgulayan Reisi, "Amerikalıların ve Batılıların Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle hala Filistinli kadınların ve çocukların öldürülmesine tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen Filistin'in zafer kazanacağından emin olduğunu belirten Reisi, "Zafer siyonist rejimi yok edecek" diyerek, bu konunun gündemin üst sıralarında yer almasının İsrail'in durdurulmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.