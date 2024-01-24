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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi kabul etti! Kritik zirvede hangi konular masada?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul etti. Reisi, İran hükümetinin hedefinin Tahran ve Ankara arasındaki ticari ilişkilerin seviyesini 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi. Öte yandan Reisi, Türkiye seyahat planının en önemli parçasının bölgesel konularla ilgili müzakereler olduğunu belirterek, “Dünyada tüm Müslümanları endişelendiren konulardan birisi de Filistin meselesidir. İran ve Türkiye'nin ortak tutumu, ezilen Filistinlilerin direnişine destek olmaktır." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 13:00 Güncelleme 24 Ocak 2024, 15:42
Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi kabul etti! Kritik zirvede hangi konular masada?

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen zirveden ilk kare geldi.

İran Cumhurbaşkanı Ankara'da! Kritik zirveden ilk görüntüler!


Dünya medyasının da gözünü çevirdiği "Ankara zirvesi", İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı işgal ve katliamı sonrasında Ortadoğu'da yaşanan krizler nedeniyle iki kez ertelenmişti.



Ankara'da resmi bir törenle karşılanan İran Cumhurbaşkanı Reisi, uçağı hareket etmeden önce Mehrabad Havalimanı'nda ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Reisi, Türkiye seyahat planının en önemli parçasının bölgesel konularla ilgili müzakereler olduğunu belirterek, "Dünyada tüm Müslümanları endişelendiren önemli konulardan biri de Filistin meselesidir. İran ve Türkiye'nin ortak tutumu, ezilen Filistinlilerin direnişine destek olmaktır." dedi.

"Gazze'deki İsrail bombalamalarını durdurmak için çaba sarf edildiğini" vurgulayan Reisi, "Amerikalıların ve Batılıların Siyonist rejime verdiği destek nedeniyle hala Filistinli kadınların ve çocukların öldürülmesine tanık oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Tüm bunlara rağmen Filistin'in zafer kazanacağından emin olduğunu belirten Reisi, "Zafer siyonist rejimi yok edecek" diyerek, bu konunun gündemin üst sıralarında yer almasının İsrail'in durdurulmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

HEDEF: 30 MİLYAR DOLAR
Ayrıca Reisi, İran hükumetinin hedefinin Tahran ve Ankara arasındaki ticari ilişkilerin seviyesini 30 milyar dolara çıkarmak olduğunu söyledi. Konuya ilişkin Reisi, "Hedefimiz ülkemiz ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin seviyesini 30 milyar dolara çıkarmaktır. Bu da iki ülkenin mevcut kapasiteleri ile başarılabilir" dedi.

Reisi'nin Başkan Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkiye'de yaşayan İran vatandaşlarını ziyaret etmesi bekleniyor.

REİSİ ANKARA'DA
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye ziyareti kapsamında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Reisi'yi, Esenboğa Havalimanı'nda, Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eşbaşkanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Vali Yardımcısı Metin Selçuk, İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade ve diğer yetkililer karşıladı.

Reisi, resmi karşılama töreni için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Reisi'nin geçtiği Özal Bulvarı'nda elektrik direklerine Türkiye ve İran bayrakları yerleştirildi.

Başkan Erdoğan, Reisi'yi Külliye'de resmi tören ile karşıladı.

İran Cumhurbaşkanı bugün Ankara'da

Ziyaret kapsamında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İstişare İşbirliği Konseyi 8. toplantısı da Başkan Erdoğan ve Reisi'nin katılımıyla Ankara'da yapılacak.



İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin resmi bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.



İletişim Başkanlığı'nca, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 24 Ocak 2024 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret sırasında, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Sekizinci Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin riyasetlerinde Ankara'da icra edilecektir. Konsey toplantısında, Türkiye-İran ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek ve ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ikili münasebetlerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarında yaşanan İsrail saldırıları başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacaktır. Toplantı vesilesiyle ilişkilerin ahdi zeminini güçlendirmeye matuf muhtelif belgelerin imzalanması da gündemdedir" denildi.

GERGİN DÖNEM KRİTİK GÖRÜŞME

Reisi, Ortadoğu'da şiddetin giderek arttığı bir dönemde Ankara ziyaretini gerçekleştiriyor. İran'a yönelik üst düzey suikastlar ve terör eylemleri sonrasında İran, geçen hafta Irak, Suriye ve Pakistan'da "terör odakları" olarak tanımladığı yerlere balistik füze saldırısı düzenlemişti. Ankara'daki zirvede bölgede artan gerilimin de gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye–İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

İki komşu ülke arasındaki imza töreninin ardından iki cumhurbaşkanı ortak bir basın açıklamasında bulunacak.

MASADAKİ KRİTİK KONU BAŞLIKLARI

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin Türkiye ziyaretinde masada neler yer alacak? Diplomatik kaynaklara göre, öncelikli konulardan biri iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçen İran, Türkiye açısından cazip bir pazar olma özelliği taşıyor. Diğer bir konu ise Türkiye ile Azerbaycan arasındaki Zengezur Koridoru.

Ana gündemse PKK ile mücadele. hem Suriye'de hem başta Süleymaniye olmak üzere Irak'ın kuzeyinde PKK'yla mücadelede İran'ın tutumu masadaki dosyalardan biri olacak. PKK'nın son dönemde yaptığı saldırılar nedeniyle Irak'taki kalıcı ve geçici üslerimiz takviye ediliyor. Mevsim şartlarının normale dönmesiyle birlikte Irak'taki güvenli alan genişletilecek.

RUS MEDYASI YAZDI: PUTİN GELİYOR!
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

Erdoğan, Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak.

Rus medyasına göre şubat ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki lider bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Kızıldeniz'deki gelişmeleri değerlendirecek.

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Başkan Erdoğan İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi kabul etti! Kritik zirvede hangi konular masada?
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