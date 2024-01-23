İmamoğlu Türkiye’nin ’Alper Gezeravcı’lı uzay misyonuna ’marifet değil’ dedi! Akıllara CHP’nin ’Zoom’dan ibaret olan uzay serüveni geldi

CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri akıllara CHP'nin uzay serüvenini getirdi.
"ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN"
Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu
, kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik 'alternatif olağanüstü kurultay' planlarının yapıldığı bir zoom cuntası organize etmişti.
Kamuoyuna sızan bu görüşmede en çok dikkat çeken isimlerden biri de CHP'li Engin Altay
olmuştu.
Altay zoom toplantısında arka plan temasını 'uzay' olarak seçmiş, CHP'li Onursal Adıgüzel, Altay'a yönelik, "Engin Ağabey yine uzaydasın."
diye seslenmişti.
CHP'NİN UZAY SERÜVENİ 'ZOOM'DAN İBARET
CHP'nin 'zoom'dan ibaret olan uzay serüveninin gölgesinde Ekrem İmamoğlu
'nun Türkiye'nin bilimsel deneylerle bezeli uzay yolculuğunu küçümsemesi büyük tepki çekti.
Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna küçümserken CHP fondaşları da aynı tutumu sergiledi.
UZAY YOLCULUĞU FONDAŞTA HAZIMSIZLIK YAPTI
Fondaş Halk TV'nin yorumcusu Mehmet Tezkan, "Bu memlekete hiçbir faydası yok. Ne yararı olacak bize?" diyerek Türkiye'nin ilk uzay misyonunu karaladı.
Tezkan,"Turistik amaçlı geziler düzenleyen bir şirkete, parayı bastırıp, biz de artık uzaya gittik. Türkiye gurur duyuyor diyerek hava atmanın anlamı var mı?" dedi.
Önce İmamoğlu sonra sonra fondaşı Halk TV'nin sistematik bir şekilde İlk İnsanlı Uzay Misyonu"nu hedef alması CHP'nin takoz siyasetini bir kez daha açık etti.