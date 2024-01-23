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İmamoğlu Türkiye'nin 'Alper Gezeravcı'lı uzay misyonuna 'marifet değil' dedi! Akıllara CHP'nin 'Zoom'dan ibaret olan uzay serüveni geldi

İstanbulluyu hizmetten mahrum bırakan, siyasi emelleri uğrunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak kullanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna küçümsedi. Milli Uzay Programı'nın arka planındaki binbir emek ve özveriyi görmezden gelen İmamoğlu, Alper Gezeravcı'nın üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştireceği uzay görevine ilişkin "Marifet değil" yorumunu yaptı. CHP fondaşı Halk TV'de de "Bu memlekete hiçbir faydası yok. Ne yararı olacak bize?" şeklinde karalama kampanyası düzenlendi. Bu tutum CHP'nin Zoom arka planından ibaret olan uzay serüveni ve "Engin Ağabey yine uzaydasın" sözlerini akıllara getirdi.

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 12:54 Güncelleme 23 Ocak 2024, 14:01
İmamoğlu Türkiye’nin ’Alper Gezeravcı’lı uzay misyonuna ’marifet değil’ dedi! Akıllara CHP’nin ’Zoom’dan ibaret olan uzay serüveni geldi
Türkiye uzay hedeflerinin en önemli adımlarından birini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyor.

86 milyon ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan "İlk İnsanlı Uzay Misyonu" kapsamında, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki icraatlarını heyecanla takip ederken Cumhuriyet Halk Partisi yine 'takoz' olmayı tercih etti.


İMAMOĞLU'NDAN SKANDAL! TÜRKİYE'NİN UZAY MİSYONUNU KÜÇÜMSEDİ
Göreve geldiği 2019'dan bu yana algı ve PR'a dayalı belediyecilik anlayışıyla vatandaşı hizmetten mahrum bırakan, megakentte ulaşım sisteminin kilitlenmesine ön ayak olan, şahsi çıkar ve siyasi ikballeri doğrultusunda İBB koltuğunu bir kariyer planlaması olarak kullanan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna dil uzattı.


"BİR MARİFET DEĞİL"
İstanbul Yedikule'de katıldığı bir etkinlikte açıklamalarda bulunan İmamoğlu, Milli Uzay Programı'nın arka planındaki binbir emek ve özveriyi görmezden geldi.

İmamoğlu, "Bir başka kurumun kuruluşun ya da devletin gücüyle yapılan bir uzay seyahatine eşlik etmek bir marifet değil" diyerek Alper Gezeravcı'nın üniversite ve araştırma kurumlarınca hazırlanan 13 farklı bilimsel deneyi gerçekleştireceği uzay serüvenini küçümsedi.


CHP'li İBB Başkanı'nın bu sözleri akıllara CHP'nin uzay serüvenini getirdi.


"ENGİN ABİ YİNE UZAYDASIN"
Hatırlanacağı üzere Ekrem İmamoğlu, kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirmeye yönelik 'alternatif olağanüstü kurultay' planlarının yapıldığı bir zoom cuntası organize etmişti.

Kamuoyuna sızan bu görüşmede en çok dikkat çeken isimlerden biri de CHP'li Engin Altay olmuştu.

Altay zoom toplantısında arka plan temasını 'uzay' olarak seçmiş, CHP'li Onursal Adıgüzel, Altay'a yönelik, "Engin Ağabey yine uzaydasın." diye seslenmişti.


CHP'NİN UZAY SERÜVENİ 'ZOOM'DAN İBARET
CHP'nin 'zoom'dan ibaret olan uzay serüveninin gölgesinde Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin bilimsel deneylerle bezeli uzay yolculuğunu küçümsemesi büyük tepki çekti.


Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin ilk uzay misyonuna küçümserken CHP fondaşları da aynı tutumu sergiledi.

UZAY YOLCULUĞU FONDAŞTA HAZIMSIZLIK YAPTI
Fondaş Halk TV'nin yorumcusu Mehmet Tezkan, "Bu memlekete hiçbir faydası yok. Ne yararı olacak bize?" diyerek Türkiye'nin ilk uzay misyonunu karaladı.
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu CHP ve fondaşlarında hazımsızlık yaptı!



Tezkan,"Turistik amaçlı geziler düzenleyen bir şirkete, parayı bastırıp, biz de artık uzaya gittik. Türkiye gurur duyuyor diyerek hava atmanın anlamı var mı?" dedi.

Önce İmamoğlu sonra sonra fondaşı Halk TV'nin sistematik bir şekilde İlk İnsanlı Uzay Misyonu"nu hedef alması CHP'nin takoz siyasetini bir kez daha açık etti.

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İmamoğlu Türkiye’nin ’Alper Gezeravcı’lı uzay misyonuna ’marifet değil’ dedi! Akıllara CHP’nin ’Zoom’dan ibaret olan uzay serüveni geldi
Casper
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