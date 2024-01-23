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MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ı ziyaret etti. Kritik görüşmeler gerçekleştiren Kalın Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile de bir araya geldi. Görüşmede terörle mücadele konusu ele alındı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 13:01 Güncelleme 23 Ocak 2024, 13:36
MİT Başkanı İbrahim Kalın Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ı ziyaret etti.

Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştü.

Irak'ta kritik temas

GÜNDEM TERÖRLE MÜCADELE
Görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar ele alındı.

Ayrıca güvenlik iş birliği, DEAŞ ile mücadelede iş birliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik iş birliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da değerlendirildi.

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