Trabzon Şehir Hastanesi’nde sona doğru: Kaba inşaatı mart ayında bitiyor

Usta, öncelikle konforun sağlanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Vatandaşımız her şeyin en iyisine layık. Burada 900 yataklı hastaneden bahsediyoruz. Bunun 235 yatağı yoğun bakım olacak. 43 ameliyathanesi olacak." diye konuştu.

"ÜST DÜZEY İŞLEMLERİN YAPILABİLECEĞİ BİR HASTANE KONUMUNDA"

Yatak kapasitesinin 1461'e çıkarılabilecek potansiyele sahip olacağını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Her tür kriz anında da gerektiğinde bizim yükümüzü çekebilecek bir hastane durumunda. Özellikle hizmetleri içerisinde barındırabilecek bütün diğer hastanelerimizde olan kardiyovasküler cerrahisinden kardiyolojisine, kadın doğumundan çocuğuna, ortopedik ameliyatlarına varıncaya kadar üst düzey bütün işlemlerin yapılabileceği bir hastane konumunda olacak."

Usta, hastanenin pratik bir döngüsü olacağına işaret ederek, "Yoğun bakımlarıyla, ameliyathaneleriyle hem çalışan hem hasta dostu bir hastane olarak karşımıza çıkacak." dedi.

Şehir Hastanesinin yapımı ile yoğun bakım yatak kapasitesinin de yüzde 50 artacağını belirten Usta, hastanenin tamamlanmasıyla vatandaşların tek elden sıkıntılarını giderebilecekleri mekana sahip olacaklarını da sözlerine ekledi.