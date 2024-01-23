Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Turgut Altınok'tan kentsel dönüşüm mesajı! "Acil" diyerek anlattı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Aşağı Eğlence Mahallesi Giresun Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Turgut Altınok, Aşağı Eğlence Mahallesi Giresun Caddesi'nde esnafa ziyarette bulundu.
"BİZ TİTRETMEYE DEĞİL, GÖNÜL ALMAYA GELİYORUZ"
Esnaf ziyareti sırasında 31 Mart seçimleri için destek isteyen Altınok, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer" sözlerine cevap olarak, "Biz yürürken kimse titremiyor, sevgi var. Yani biz titretenlerden değil; sevenlerden, kucaklayanlardanız biz. Biz titretmeye değil, gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Yani kibir adası değil, Altınok. Bir gönül adasıyız biz" açıklamasında bulundu.
"TÜM DÜNYADA ENFLASYON SIKINTISI VAR"
Esnaftan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Altınok, ürün fiyatlarıyla ilgili emekli bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbetinde ekonomiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:
"Sokakta ilgi böyle. Sokağın durumu bu. Nereye gitsek öyle Ankara'da. Şöyle tabii yüz veya beş yüz kişide bir vatandaşımız elbette olabilir. Bütün dünyada bir enflasyon var. Pandeminin bir faturası var. Daha sonra tabii biliyorsunuz Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı tüm dünyada yükselen bir gıda fiyatları oldu. Tahıl fiyatları. Böyle olunca bu da tabii bütün dünyada Almanya'da gördüğünüz gibi İtalya'da, Fransa'da her yerde birçok greve giden sektörler var. Maaşlarımıza zam diye. Tabii biz dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bundan Türkiye'de bütün dünya gibi etkilenir. Ama alınan tedbirler, önlemler enflasyonun bir buçuk lira kadar düşeceğini görüyoruz. Ama bütün dünyada yani gördüğünüz gibi. Amerika'da elli liranın enflasyonu, Almanya'da 51 yılın enflasyonu, faizlerini de yükselttiler merkez bankaları biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bütün dünyada var bu sıkıntı. Sadece bizde değil. İnşallah zamanla bunun da düzeleceğini hep beraber göreceğiz. Yani enflasyon düşeceğini."
"ANKETLERDE YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTIK"
Altınok, AK Parti Genel Merkezince yapılan anketlerde Mansur Yavaş'ın önünde çıktıklarını dile getirdi.
"YAPTIKLARIMIZ, YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR"
Başkent için birçok proje üreteceklerini belirten Altınok, "Projeler belli. Sonra açıklayacağız projeleri. Yani birilerinin projesi olmayabilir ama bizim çok projemiz var. Bir de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" şeklinde konuştu.
"ANKAPARK'I ÇÜRÜMEYE BIRAKMAYACAĞIZ"
Gazetecilerin AnkaPark'la ilgili sorularını yanıtlayan Altınok, "AnkaPark'ı açmak lazım doğrusu. Orada çürüyen maalesef milli servet var. Orayı tabii geliştireceğiz aynı zamanda. ATATÜRK Orman Çiftliğimiz biliyorsunuz bir parçası. Orayı geliştireceğiz. Ama bir taraftan da hızlı bir şekilde tamirini, tadilatını, onarımını yapacağız. Anka Park'ı hizmete açacağız tabii" dedi.
"DEPREMLE İLGİLİ REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ, KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPACAĞIZ"
Kentsel dönüşümle ilgili Ankara'nın birçok noktasında hazırlık yaptıklarını dile getiren Altınok, 6 Şubat'ta yaşanan depremlere de dikkat çekerek dönüşümün önemine vurgu yaptı.
Altınok şöyle konuştu:
"Her yerde. Birçok yerde. Yani Keçiören'de var, Çankaya'da var, Yenimahalle'de var, Altındağ'da var, İşte Mamak'ta var. Var oğlu var yani. Kentin eskiyen dokuları var. Yani binalar da insanlar gibi yaşlanıyor
Bunların birçoğu da 50 yıl önce, 60 yıl önce dere kumuyla yapılmış olan binalar. Büyük bir bölümü de yığma bina. Ankara'da efendim deprem yok diye, Ankara'dan geçen fay hatları zayıf diye rehavete kapılmayalım. 6 Şubat depreminin merkezi neresiydi? Maraş'tı değil mi? Maraş, Pazarcık, Elbistan. Ama nereyi yıktı? Hatay'ı yıktı.
En çok ölüm Hatay'da. Yani depremde rahmete gidenlerimizin yarısı Hatay'da. Yıkımın büyük bir bölümü de Hatay'da. Merkez üssü nere? Maraş. Yani depremlerin yönleri vardır, fayları. Koçhisar'dan geçen bir fay var. Onun yönü Ankara'ya doğru. Yani burada 6,5- 7- 7,5'lik bir Allah korusun deprem olursa, böyle bir deprem bekleniyor. Yani bu depremin olması halinde Ankara'da çok yer yıkılır yani. Çok da insanımız ölür. Yani bir de tabii kent eskidi. Artık binalar yaşlandı. Bir taraftan tabii asansör ihtiyacı var. Asansör aslında lüks değil. Olmazsa olmaz en önemli ihtiyaç asansörlerimiz. Ama binalar eskidi. Yani yığma bina bunlar. Biliyorsunuz Keçiören'de bir doğal gaz patlaması oldu, dört kişi öldü. Yani patlamadan değil. Bina üç kat, birinci katla birleşti. Yığma bina çöktü. Dolayısıyla burada Allah'tan fazla oturan yoktu. Dört vatandaşımız öldü. Yani Ankara'mızın birçok noktasında acilen kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Koçhisar'dan geçen fay hattında bir kırılma olursa Ankara'da çok yıkım ve ölüm olur. Her taraf dökülüyor. Bir taraftan elektrik tesisatı, bir taraftan su tesisatı yani sıvalar bir taraftan dökülüyor. Dolayısıyla Ankara'mızın birçok eskiyen dokusunda kentsel dönüşüm planlarımız olacak. Bunları acil Ankara'da yapmak lazım."