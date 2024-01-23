Cumhur İttifakı'nın ABB başkan adayı Turgut Altınok'tan kentsel dönüşüm mesajı! "Acil" diyerek anlattı

"BİZ TİTRETMEYE DEĞİL, GÖNÜL ALMAYA GELİYORUZ" Esnaf ziyareti sırasında 31 Mart seçimleri için destek isteyen Altınok, CHP Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nun "Mansur Başkanımızın ayakları yere o kadar sağlam basıyor ki o yürüdüğü zaman etrafındakiler titrer" sözlerine cevap olarak , "Biz yürürken kimse titremiyor, sevgi var. Yani biz titretenlerden değil; sevenlerden, kucaklayanlardanız biz. Biz titretmeye değil, gönüller almaya, gönüller yapmaya geliyoruz. Yani kibir adası değil, Altınok. Bir gönül adasıyız biz" açıklamasında bulundu.

"TÜM DÜNYADA ENFLASYON SIKINTISI VAR"

Esnaftan ve vatandaşlardan yoğun ilgi gören Altınok, ürün fiyatlarıyla ilgili emekli bir vatandaşla gerçekleştirdiği sohbetinde ekonomiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Sokakta ilgi böyle. Sokağın durumu bu. Nereye gitsek öyle Ankara'da. Şöyle tabii yüz veya beş yüz kişide bir vatandaşımız elbette olabilir. Bütün dünyada bir enflasyon var. Pandeminin bir faturası var. Daha sonra tabii biliyorsunuz Rusya, Ukrayna Savaşı'ndan dolayı tüm dünyada yükselen bir gıda fiyatları oldu. Tahıl fiyatları. Böyle olunca bu da tabii bütün dünyada Almanya'da gördüğünüz gibi İtalya'da, Fransa'da her yerde birçok greve giden sektörler var. Maaşlarımıza zam diye. Tabii biz dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla bundan Türkiye'de bütün dünya gibi etkilenir. Ama alınan tedbirler, önlemler enflasyonun bir buçuk lira kadar düşeceğini görüyoruz. Ama bütün dünyada yani gördüğünüz gibi. Amerika'da elli liranın enflasyonu, Almanya'da 51 yılın enflasyonu, faizlerini de yükselttiler merkez bankaları biliyorsunuz. Yani dolayısıyla bütün dünyada var bu sıkıntı. Sadece bizde değil. İnşallah zamanla bunun da düzeleceğini hep beraber göreceğiz. Yani enflasyon düşeceğini."

"ANKETLERDE YAVAŞ'I GERİDE BIRAKTIK"

Altınok, AK Parti Genel Merkezince yapılan anketlerde Mansur Yavaş'ın önünde çıktıklarını dile getirdi.