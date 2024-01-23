Son dakika: CHP yandaşı HALK TV’de Şirin Payzın’dan DEM Parti’ye İstanbul’da aday çıkarmayın baskısı!

"İMAMOĞLU ZORA DÜŞER!"

Kulislerde konuşulan Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı iddiası üzerinden Oruç'a "İmamoğlu'nu zora düşürürsün" diyen Şirin Payzın, "Şimdi siz İstanbul'da aday çıkarırsanız, İmamoğlu ve Kurum arasında giden büyük bir yarış var. Burada kürt seçmenler elbette ki kilit olacaklar bir kez daha. Sizin aday çıkarmanız demek, otomatikman Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek" ifadelerini kullandı.

15 VEKİL DİYETİ

Payzın, geçtiğimiz günlerde de moderatörlüğünü yaptığı programa katılan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'a yüklenmişti.

Payzın CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği 15 Milletvekilini hatırlatarak, "CHP de çıkıp dese ki sevgili İyi Partililer öyle kendi kanatlarınızla uçun diyorsunuz ama zamanında siz kendi kanatlarınızla uçsaydınız da bizim sayemizde parlamentoya girmeseydiniz deseler ne olacak cevabınız? Çünkü CHP'lilerin de bunu demeye hakkı var. Siz diyorsunuz ya şimdi bizim artık desteğimiz yok İmamoğlu ve Yavaş kendi bileklerinin gücüyle kazansınlar madem o kadar iyi başkanlar göstersinler, bakalım üçüncü yol belki. O zaman CHP'liler de Akşener'e diyebilirler ki o zaman zamanında mitingleriniz engellenirken, parlamentoya sokulmazken biz 15 vekilimizle grup kurmanızın önünü açtık. Siz o zaman yetiyordu ise kendi gücünüzle girseydiniz deseler ne olur cevabınız?" demişti.

ADAYLIKTAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR

Kadıköy'den aday olan Mehmet Fatih Maçoğlu'nu da canlı yayında baskı altına alan Şirin Payzın, "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" sözleriyle yüklenmişti.