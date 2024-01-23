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Son dakika: CHP yandaşı HALK TV'de Şirin Payzın'dan DEM Parti'ye İstanbul'da aday çıkarmayın baskısı!

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de kaybetmekten korkan CHP medya eliyle kendi adaylarına rakip çıkaranları baskı altında tutmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde Kadıköy'den adaylığını açıklaya Mehmet Fatih Maçoğlu ve İYİ Partili Rıdvan Uz'u HALK TV canlı yayınında köşeye sıkıştırmaya çalışan Şirin Payzın bu kez de ortakları DEM'in İstanbul'dan Başak Demirtaş'ı aday göstereceği iddiaları üzerinden Saruhan Oruç'a yüklendi. "Ekrem İmamoğlu'na kaybettirirsiniz" diyen Payzın, İstanbul'da iki adayla seçime girilmesi gerektiğini savundu.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 10:39 Güncelleme 23 Ocak 2024, 10:55
Son dakika: CHP yandaşı HALK TV’de Şirin Payzın’dan DEM Parti’ye İstanbul’da aday çıkarmayın baskısı!

31 Mart 2024 yerel seçimleri adım adım yaklaştıkça yenilgi korkusu yaşayan CHP'nin fonladığı medya kendi adayını açıklayan ortaklarına baskı yapmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda önce Kadıköy adaylığını açıklayan Mehmet Fatih Maçoğlu'na sonra da İYİ Partili Rıdvan Uz'a "CHP'ye kaybettireceksiniz" baskısı yapan Halk TV sunucusu Şirin Payzın, bu kez de Özgür Özel'in kapısından ayrılmadığı DEM Partisi'nin Antalya Milletvekili Saruhan Oruç'a yüklendi.

Şirin Payzın'dan DEM Parti'ye İstanbul'da aday çıkarmayın baskısı!

"İMAMOĞLU ZORA DÜŞER!"
Kulislerde konuşulan Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı iddiası üzerinden Oruç'a "İmamoğlu'nu zora düşürürsün" diyen Şirin Payzın, "Şimdi siz İstanbul'da aday çıkarırsanız, İmamoğlu ve Kurum arasında giden büyük bir yarış var. Burada kürt seçmenler elbette ki kilit olacaklar bir kez daha. Sizin aday çıkarmanız demek, otomatikman Ekrem İmamoğlu'nun zora düşmesi demek" ifadelerini kullandı.

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CHP medyası Halk TV'de İYİ Partili Rıdvan Uz'a 15 vekil hatırlatması! Şirin Payzın'dan skandal sözler!

15 VEKİL DİYETİ
Payzın, geçtiğimiz günlerde de moderatörlüğünü yaptığı programa katılan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'a yüklenmişti.

Payzın CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği 15 Milletvekilini hatırlatarak, "CHP de çıkıp dese ki sevgili İyi Partililer öyle kendi kanatlarınızla uçun diyorsunuz ama zamanında siz kendi kanatlarınızla uçsaydınız da bizim sayemizde parlamentoya girmeseydiniz deseler ne olacak cevabınız? Çünkü CHP'lilerin de bunu demeye hakkı var. Siz diyorsunuz ya şimdi bizim artık desteğimiz yok İmamoğlu ve Yavaş kendi bileklerinin gücüyle kazansınlar madem o kadar iyi başkanlar göstersinler, bakalım üçüncü yol belki. O zaman CHP'liler de Akşener'e diyebilirler ki o zaman zamanında mitingleriniz engellenirken, parlamentoya sokulmazken biz 15 vekilimizle grup kurmanızın önünü açtık. Siz o zaman yetiyordu ise kendi gücünüzle girseydiniz deseler ne olur cevabınız?" demişti.

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CHP yandaşı linç korosunun yeni hedefi Fatih Mehmet Maçoğlu! Kadıköy'den aday oldu Halk TV'de yerden yere vurdular

ADAYLIKTAN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR
Kadıköy'den aday olan Mehmet Fatih Maçoğlu'nu da canlı yayında baskı altına alan Şirin Payzın, "Ne alakası var Kadıköy'le Maçoğlu'nun ne alaksı var? Neden Tunceli garantiyken orada kalmayıp da CHP'nin kalesi olan ve dengelerin hassas olduğu bir yere giriyorsunuz. Taş yerinde ağırdır. Niye orada kalmıyorsunuz Ya da gidecekseniz neden Hatay'a gitmiyorsunuz" sözleriyle yüklenmişti.

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