Son dakika: Başkan Erdoğan’dan iki kritik görüşme! Önce İran sonra Rusya! İran ile 10 anlaşma

RUS MEDYASI YAZDI: PUTİN GELİYOR! Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

Erdoğan, Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak.

Rus medyasına göre şubat ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki lider bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Kızıldeniz'deki gelişmeleri değerlendirecek.