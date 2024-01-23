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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan iki kritik görüşme! Önce İran sonra Rusya! İran ile 10 anlaşma

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Ankara’da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. İki lider, ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapacak. Öte yandan Erdoğan Şubat ayında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kabul edecek.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 13:00 Güncelleme 23 Ocak 2024, 13:14
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan iki kritik görüşme! Önce İran sonra Rusya! İran ile 10 anlaşma

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da iki kritik zirveye ev sahipliği yapacak.

Başkan Erdoğan, yarın İran'ın Kirman kentinde yaşanan patlama sebebi ile ziyareti ertelenen İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi kabul edecek.

10 ANLAŞMA İMZANALACAK
Türkiyeİran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 8'inci toplantısının gerçekleşmesi beklenen görüşmede ticaret, ekonomi, kültür ve bilim gibi ayrı ayrı konularda yaklaşık 10 anlaşma yapılacak.

RUS MEDYASI YAZDI: PUTİN GELİYOR!
Başkan Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği devam edecek.

Erdoğan, Reisi'den sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağırlayacak.

Rus medyasına göre şubat ayında gerçekleşmesi beklenen görüşmede iki lider bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağı Erdoğan-Putin zirvesinde; Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Kızıldeniz'deki gelişmeleri değerlendirecek.

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