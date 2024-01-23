New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

BAKAN FİDAN, SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ GEİR PEDERSEN'İ KABUL ETTİ Dışişleri Hakan Fidan , New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.





LÜBNANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü" denildi.