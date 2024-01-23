New York’ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan peş peşe kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi üyelerini kabul etti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde düzenlenecek üst düzeyli Gazze oturumuna katılmak ve ikili temaslar yürütmek için New York'ta bulunan Fidan, Türkevi'nde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi heyetiyle görüştü.
AVUSTURYALI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg'le bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki (BMGK) Filistin toplantısı öncesinde New York'taki Türkevi'nde Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüştüğü belirtildi.
BMGK, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için çok sayıda ülkenin dışişleri bakanının katılacağı üst düzeyli oturum gerçekleştirecek.
BAKAN FİDAN, SURİYE ÖZEL TEMSİLCİSİ GEİR PEDERSEN'İ KABUL ETTİ
Dışişleri Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen'i kabul etti.
LÜBNANLI MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan, New York'ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib'le görüştü" denildi.