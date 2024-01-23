Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan kentsel dönüşüm mesajı: "Biz kollarımızı boş yere sıvamayız"

Kurum, "Biz dönüşüm yasası çıktı çıkalı 12 yıldır kentsel dönüşüm sürecinde tek bir vatandaşımızı mağdur etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. İstanbul'u mega bir köy haline getirmekte azimli olanları hep birlikte 31 Mart Akşamı durduracağız. Bu şehri dipsiz bir uçuruma sürüklemek isteyenlere hep beraber mani olacağız. 31 Mart'ta iftiraları ve iddialarıyla birlikte kendilerini evlerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Murat Kurum, fetret döneminde bekleyen İstanbul'u yeniden yükseliş dönemine geçirmek için çok çalışacaklarını belirterek, "Karşımızda fetret döneminden yükseliş dönemine geçmek için bekleyen, hak ettiği eserleri, hizmetleri almak için sabırsızlanan İstanbullular var. Hiç kimsenin mağdur olmadığı bir İstanbul için çocuklarımızı, kadınlarımızı, yaşlılarımızı düşünerek çalışacağız." dedi.

STK'LARIMIZIN BAŞI ÖNE EĞİLMEYECEK



Muhtarları mesai arkadaşı olarak tanımlayan Kurum, "Size söz veriyorum. Muhtarlar bizim gözümüz, kulağımız olacak. Bizim yönetimimizde muhtarlarımızın, STK'larımızın başı öne eğilmeyecek." diyerek muhtarların önemine dikkat çekti.



