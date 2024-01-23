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İzmir'de FETÖ'ye operasyon: 19 gözaltı

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit eden 19 şüpheli gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 11:45 Güncelleme 23 Ocak 2024, 11:45
İzmir’de FETÖ’ye operasyon: 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik sabah erken saatlerde operasyon yapıldı.

19 GÖZALTI
Operasyonda, haklarında güncel yapılanmada faaliyet yürüttüklerine ilişkin beyan, müzahir dernek kaydı, Bank Asya artan hesap kaydı ve tepe yönetim ile irtibatı tespit eden 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdürdüğü öğrenildi.

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