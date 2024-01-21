Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok: Ankara’da artık yavaş yıllara son vereceğiz oy oranımız...

Ankara'nın Mansur Yavaş yönetimi ile 5 yılının heba olduğunu kaydeden Altınok, "Bütçe 5 yılda 300 milyar bütçe üretti, bunun yüzde 10'u hizmete dönse 30 milyar yapar. Bana Ankara'da 30 milyarlık bir iş gösterin var mı Ankara'da" diye sordu. "Ankara'da artık 'yavaş' yıllara son vereceğiz"



CHP'li olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı vatandaşla karşılaştığının altını çizen Altınok, bu vatandaşların, "Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti.





Altınok AK Parti Genel Merkezi'nin yaptırdığı bir ankete göre, 'Altınok'a o veririm" diyenlerin oy oranının yüzde 73 olduğunu söyledi. Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Ankara Milletvekilleri ile birlikte AK Parti Yenimahalle teşkilatıyla buluştu.



Altınok, AK Parti Ankara İl Başkanlığınca, İller Bankası Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen Yenimahalle Teşkilat Buluşması'nda yaptığı konuşmada 31 Mart'ta Ankara'nın kazanacağını ifade etti. Turgut Altınok, "31 Mart'ta eserler, hizmetler kazanacak. Ankara bir dünya Başkent'i olacak. Ankara'mız çok şey kazanacak. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye konuştu. Yenimahalleliler'e "Ankara, buna inanıyor muyuz? Yenimahalle, buna inanıyor muyuz? Siz öyle paralı, sahne anketlere bakmayın. Halk burada, Ankara burada. Heyecan burada." değerlendirmesinde bulunan Altınok, "Sevgi var, samimiyet var, zorla getirilen bir belediye personeli var mı burada? Var mı? Yok" diye konuştu. Altınok şöyle devam etti: Cumhuriyet Halk Partili olup da kendisine "Sana oy vereceğim" diyen çok sayıda Ankaralı'nın bulunduğuna işaret eden Altınok, bu kişilerin, "Altonok sana oy vereceğim diyen çok vatandaşımız var niye? Ankara seninle hizmet alacak buna inanıyoruz" dediklerini kaydetti. Altınok şöyle devam etti: