Türkiye ile Libya arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Libya Sosyal İşler Bakanı Vefa Ebubekir Muhammed El-Keylani ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakanlıktaki görüşmenin ardından iki Bakan sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarındaki işbirliklerini desteklemek ve güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptına imza attı.

Mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında ailenin güçlendirilmesi, kadın politikaları, çocuklara yönelik koruyucu, önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve aktif yaşlanmanın desteklenmesi konularında işbirliği yapılarak, çalışmalara destek sağlanacak. Ayrıca iki ülke arasında söz konusu alanlara ilişkin iyi uygulama örnekleri ile deneyimler paylaşılacak.

Bakan Göktaş, imza töreninde yaptığı konuşmada, İsrail yönetimi tarafından Filistin'de dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirildiğini, hayatını kaybedenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu ifade ederek, "Türkiye olarak bu zulmün durdurulması için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Bu zulmü her gün gündemde tutmamız, uluslararası kamuoyunu harekete geçirmemiz ve hep birlikte tarihin doğru yerinde durmamız gerekiyor." dedi.



Bakan Göktaş, Libya heyetini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "500 yılı aşkın tarihi ve köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya'nın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve siyasi birliği bizim için son derece önemlidir. İki ülke geçmişten bugüne zor zamanlarda birbirlerinin yanında durmuşlardır. Ülkemizde yaşanan depremlerin ardından Libya'nın sergilediği dayanışmadan ötürü müteşekkiriz. Derne'de yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye de tüm imkanlarını seferber etmiştir." diye konuştu.