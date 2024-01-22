Türkiye ile Libya arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı!

Bakan Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yıldır sosyal hizmetler alanında devrim niteliğinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Sosyal hizmetlerin çeşitliliği ve kalitesi bakımından bugün dünyanın pek çok ülkesinden daha ileri durumdayız. Bakanlıklarımız tarafından yürütülen engelliler, gençler, yaşlılar, aile, çocuklar ve kadınlara yönelik destek programları üzerinde de işbirliği olanaklarını değerlendirmemiz faydalı olacaktır.
Aileye yönelik tüm dünyada önemli tehditler var. Aile kavramını ve aile kurumunu zedeleyen yapılar ailelerimizi, çocuklarımızı ve geleceğimizi tehdit ediyor. Aile yapımızı hedef alan küresel dayatmalara karşı hepimizin sorumluluğu var. Aile yapımızı güçlendirmek için her zamankinden daha fazla çalışmalıyız.
Çocuklarımızı ve ailelerimizi bu tehditlerden korumak için iş birliği içerisinde olmalıyız. Birlikte gayret ederek somut projeler geliştirmemizi temenni ediyor, Libya'nın kapasite inşasına atfettiğimiz önemi de bu vesileyle vurgulamak istiyorum. Bu bağlamda bakanlığımızın sahip olduğu tecrübe ve birikimleri paylaşmaktan memnuniyet duyacağız."
"LİBYA ÖNEMLİ İŞ ORTAĞI!"
Türkiye'nin Libya ile işbirliğinin yalnızca savunma ve güvenlik alanlarıyla sınırlı olmadığını, Libya'nın önemli bir ticaret ve iş ortağı olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, pek çok ortak değeri paylaşan iki halk arasında sosyal konularda da ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini ilerletmek için büyük potansiyel bulunduğunu söyledi.
Göktaş, Libya'da sükunetin temininin, mücavir coğrafyasının istikrarı ve güvenliği için kilit önem taşıdığını belirterek, Cezayir Büyükelçiliğini üstlendiği dönemde bu perspektifle, Libya'daki gelişmeleri de yakından takip ettiğini aktardı. Libya Sosyal İşler Bakanı El-Keylani ise Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ettiğini anlatan El-Keylani, buradaki hizmetlerin kalitesinden etkilendiğini ifade etti.