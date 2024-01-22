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7.0 büyüklüğünde deprem! Kırgızistan depremi nerede oldu, can kaybı var mı? Türkiye'yi etkiler mi, hangi fay hattında gerçekleşti?

Son dakika haberine göre, Kırgızistan'da 7.0'lık büyük bir deprem meydana geldi. Kırgızistan-Sincan sınır bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremde can ve mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 22:09 Güncelleme 22 Ocak 2024, 22:28
7.0 büyüklüğünde deprem! Kırgızistan depremi nerede oldu, can kaybı var mı? Türkiye’yi etkiler mi, hangi fay hattında gerçekleşti?

Son dakika haberine göre, Kırgızistan'da 7.0'lık büyük bir deprem meydana geldi. İşte Kırgızistan depremi hakkında tüm merak edilenler...

KIRGIZİSTAN'DA 7.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Çin, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan'da da hissedildi.

Kırgızistan'da 7.0 büyüklüğünde deprem!

KIRGIZİSTAN FAY HATTI VAR MI?

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Fergana vadisi, Keşmir, Afganistan gibi ağırlaşmış sorun alanlarını veya bölgesel fay hatlarını içeren ya da bu sorun alanları ya da fay hatlarıyla çevrelenmiş bir bölge olan Orta Asya, Özbekistan ve Kırgızistan özelinde sınır sorunlarıyla da anılıyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK FAY HATTI NEREDE?

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en aktif ve bilinen fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak, Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Bu fay hattı, tarihte birçok büyük depreme neden olmuştur.

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