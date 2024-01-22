7.0 büyüklüğünde deprem! Kırgızistan depremi nerede oldu, can kaybı var mı? Türkiye’yi etkiler mi, hangi fay hattında gerçekleşti?

KIRGIZİSTAN FAY HATTI VAR MI?

Sincan Uygur Özerk Bölgesi, Fergana vadisi, Keşmir, Afganistan gibi ağırlaşmış sorun alanlarını veya bölgesel fay hatlarını içeren ya da bu sorun alanları ya da fay hatlarıyla çevrelenmiş bir bölge olan Orta Asya, Özbekistan ve Kırgızistan özelinde sınır sorunlarıyla da anılıyor.