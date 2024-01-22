THY uçağında Alper Gezeravcı’nın ailesini gururlandıran anons... Annesi ve babası alkışlarla karşılık verdi

THY pilotunu yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Türkiye saati ile 00:49'da milli gururumuz, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya uğurladık. Biz bu uçuşu gerçekleştirmekte iken, Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran astronotumuzu taşıyan uzay aracı, 35 saat 30 dakikalık yolculuğun ardından uluslararası uzay istasyonuna Türkiye saatiyle 12:19'da kenetlenecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Uzay Bilim misyonunun gerçekleşmesine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum"

Fotoğrafta: Gezeravcı'nın annesi ve babası

BOLAT'TAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Tebrik ediyorum. Ama asıl tebrik, eskiden bizde de 7 yıl pilotluk yapmış kaptanımız Alper Gezeravcı'ya, ailesine, hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ailenin dönüş yolunda, bu ufak jesti organize eden çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.