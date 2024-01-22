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THY uçağında Alper Gezeravcı'nın ailesini gururlandıran anons... Annesi ve babası alkışlarla karşılık verdi

Türk Hava Yolları ilk Türk astronot olarak tarihe geçen Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını gururlandırdı. Miami-İstanbul seferinde yapılan anonsu duyan Gezeravcı ailesi hem şaşırdı hem de duygulandı. Gezeravcı'nın anne ve babası anonsa alkışlarla karşılık verdi.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 12:21 Güncelleme 22 Ocak 2024, 12:36
THY uçağında Alper Gezeravcı’nın ailesini gururlandıran anons... Annesi ve babası alkışlarla karşılık verdi

Türk Hava Yolları pilotunun Miami-İstanbul seferinde yaptığı anons ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın anne ve babasını gururlandırdı.

18 Ocak'ta Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı 20 Ocak Cumartesi günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.

THY'DEN GEZERAVCININ AİLESİNİ GURURLANDIRAN ANONS
Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle uzaya giden ilk Türk Astronot olan Alper Gezeravcı'nın ailesi, tarihi ana tanıklık etmek için ABD'ye gitmişti.

THY Uçağında Gezeravcı'nın ailesini gururlandıran anons

Anne Sıdıka Gezeravcı ve baba Ali Gezeravcı, daha sonra THY'nin Miami seferiyle Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye dönüş yolunda THY pilotu, uçak içerisinde yaptığı bilgilendirme anonsu sonrası Gezeravcı ailesi hem şaşırdı hem de gururlandı.

THY pilotunu yaptığı anonsta şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Türkiye saati ile 00:49'da milli gururumuz, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya uğurladık. Biz bu uçuşu gerçekleştirmekte iken, Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran astronotumuzu taşıyan uzay aracı, 35 saat 30 dakikalık yolculuğun ardından uluslararası uzay istasyonuna Türkiye saatiyle 12:19'da kenetlenecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türk Uzay Bilim misyonunun gerçekleşmesine liderlik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyorum"

Fotoğrafta: Gezeravcı'nın annesi ve babasıFotoğrafta: Gezeravcı'nın annesi ve babası

BOLAT'TAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Tebrik ediyorum. Ama asıl tebrik, eskiden bizde de 7 yıl pilotluk yapmış kaptanımız Alper Gezeravcı'ya, ailesine, hükümetimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza. Ailenin dönüş yolunda, bu ufak jesti organize eden çalışma arkadaşlarıma da ayrıca teşekkürlerimi sunarım." ifadelerine yer verdi.

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