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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 9 göçmen kaçakçısı yakalandı!

Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik gerçekleştirilen “KALKAN-10” operasyonunda 9 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 08:01 Güncelleme 22 Ocak 2024, 08:43
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 9 göçmen kaçakçısı yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki Kalkan-10 Operasyonu'nda 9 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinden 6'sının tutuklandığını, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Kalkan-10' Operasyonunda 9 göçmen kaçakçısı yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonlarda suçta kullanıldığı tespit edilen 5 araca el konulduğunu aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Yerlikaya, operasyonun görüntülerini de paylaşarak, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde azim ve kararlılıkla sürdürülecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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