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Türkiye Uzay Ajansı’ndan sahte hesap uyarısı

TUA'nın X sosyal medya platformundan, Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.TUA, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesapları paylaşılırken, bu hesaplar haricindeki kullanıcıların oluşturduğu diğer sahte hesaplara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 01:25 Güncelleme 22 Ocak 2024, 01:25
Türkiye Uzay Ajansı’ndan sahte hesap uyarısı

Türkiye Uzay Ajansı (TUA), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sosyal medya hesaplarının "Instagram: @astroalper https://instagram.com/astroalper" ile "X:@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğunu bildirdi.



Sahte hesaplar konusunda dikkatli olunması gerektiği bildirilen paylaşımda, Gezeravcı'nın Instagram hesabının "@astroalper https://instagram.com/astroalper", X hesabının ise "@TURKastro https://twitter.com/TURKastro" olduğu kaydedildi.

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