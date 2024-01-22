İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’dan 400 km yükseklikte dinlenme mesaisi!

METABOLİK DEĞİŞİKLİK UZMAN: Zorlu koşullara adapte olabilen mikroalg türlerinin, yerçekimsiz ortamda büyümeleri ve dayanıklılıkları, metabolik değişiklikleri incelenecek. Bu anlamda CO2 yakalama ve O2 üretim özellikleriyle, yaşam destek sistemi geliştirilmesi hedefleniyor. EXTREMOPHYTE: A. thaliana ve S. parvula (Tuz Gölü'nde yetişen endemik bir bitki) bitkilerinin, yüksek tuzluluğa karşı gösterdiği tolerans incelenecek. Bitkilerin bu özelliği sayesinde, dünya dışında üslerde, tuz ve metal içeriği yüksek Ay ve Mars'ta ve astronotların çeşitli atıkları arıtmasında kullanma amacı güdülüyor. METABOLOM: Astronotların uzay görevleri sırasında düşük yerçekimi, uzay radyasonu, değişen fiziksel aktivite, beslenme sorunları, uykusuzluk ve hiperoksi gibi çevresel etkenler araştırılacak. Aynı zamanda bu etkilerle gerçekleşen fizyolojik ve biyokimyasal değişimler de gözlemlenecek.





YERÇEKİMİ VE KANSER

MİYELOİD: Kanser benzeri kronik miyeloid kökenli baskılayıcı hücreler yüksek düzeyde üretilerek, bağışıklıkta baskılama oluşturur ve inflamasyonu ilerletir. Deneyle birlikte bağışıklık anlamında bu hücrelerin düzeyinin ölçülmesi ve etkilerinin değerlendirilmesi hedefleniyor.



MESSAGE: Henüz işlevi keşfedilmemiş genlerin tespit edilmesi dışında bağışıklık hücrelerinden hangilerinin de uzay ortamından direkt olarak etkilendiğinin tespit edilmesi hedefleniyor.



ALGALSPACE: Mikroalglerin uzay, Antarktika ve ılıman bölgelerdeki büyüme verileri karşılaştırılacak. CO2'den O2 üretimi, ek gıda, suyun kalitesini artırma ve yaşam destek gibi konuları ele alınacak.



CRISPR-GEM: Yiyecek, temiz hava ve benzeri amaçlarla uzayda yetiştirilecek bitkilerin, bu ortamda yaşayacağı streslere karşı, CRISPR gibi modern gen düzenleme tekniklerinin kullanılması amaçlanıyor.



PRANET: Çeşitli rahatsızlıklarda kullanılan propolisin (ya da diğer adıyla arı sütünün), bakteriler üzerinde mikro yer çekimli ortamdaki etkisi araştırılacak.



VOKALKORD: Solunum sistemi içerisinde insan sesinde meydana gelen frekans değişimlerinden, akıllı saat yapay zeka desteği ile rahatsızlıkların belirlenebilmesi hedefleniyor.



OKSİJEN SATURASYONU: Yapay zeka desteği ile verilen havanın oksijen seviyesi hesaplanarak, mikro yerçekiminin neden olduğu değişimler tanımlanacak.



MİYOKA: Kurşunsuz bir bileşen lehimleyecek. Görev sonrası lehimlenen kartlar, TÜBİTAK uzay tarafından incelenecek ve sonuçlar raporlanacak.