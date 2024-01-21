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Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı: İstanbul Havalimanı'nda 568 kg uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri... Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 568 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Giriş Tarihi 21 Ocak 2024, 10:51 Güncelleme 21 Ocak 2024, 11:27
Son dakika: Ticaret Bakanlığı açıkladı: İstanbul Havalimanı’nda 568 kg uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda 568 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabı X'ten, söz konusu operasyona ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdiği operasyonla 568 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğinin aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

İstanbul Havalimanı'nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

"Bakanlık olarak, milletimizi ve onun özelinde geleceğimiz olarak gördüğümüz çocuklarımızı, gençlerimizi uyuşturucuya karşı korumak için elimizden gelen tüm gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. İllegal ticarete tevessül edenlere, sağlıklı yarınlarımıza kastedenlere fırsat vermeyecek, yaşama şansı tanımayacağız."

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