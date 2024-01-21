Son dakika: AK Parti seçim çalışmalarına hız verdi! Sandık görevlilerine eğitim

"SANDIK GÖREVLİMİZ HAKKINI, HUKUKUNU BİLİYOR MU?" AK Parti SKM Başkanı Ahmet Özdemir, eğitimlerle ilgili yaptığı açıklamada, 10-11 Şubat'ta yapılacak toplantıya değinerek, buradaki eğitim kapsamında SKM başkan ve yöneticilerinin adayların propaganda sürecindeki toplantıları, ziyaret ve mitingleriyle ilgili hazırladığı programların yeniden gözden geçirileceğini, eksiklerin giderileceğini söyledi.

Toplantıda seçim işleri başkanlarının da yer alacağını bildiren Özdemir, şunları kaydetti:

"Seçim işleri başkanlarımızın SKM'den farklı özelliği şudur, onlar seçim gününe hazırlık çalışması yapıyorlar. Sandık görevlimiz hakkını, hukukunu biliyor mu? Okul bina sorumlularımız, seçim kurulu görevlilerimiz biliyorlar mı? Bunlarla ilgili eğitim yapıyoruz. Daha sonra bölgeye gittiğimizde o ildeki hukukçularımızla bu eğitimi yapıyoruz. Hukukçularımızın eğitimini de yaptığımızda artık eğitilmiş bir seçim işleri başkanımız ve hukukçularımız var. Onlar kendi illerinde ve ilçelerinde sandık görevlilerimizi ve müşahitlerimizi eğitiyorlar.