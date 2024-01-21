MALATYA’DA DEPREM! 21 Ocak az önce nerede deprem oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya'nın Kale ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişe ve merak yaratırken, depremin merkez üssü ve şiddeti konusundaki araştırmalar hızla devam ediyor.
AFAD DETAYLARI PAYLAŞTI
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Kale (Malatya)
Tarih:2024-01-21
Saat:15:41:35 TSİ
Enlem:38.36861 N
Boylam:38.8425 E
Derinlik:9.7 km
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ!
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2024.01.21 15:41:35 38.3820 38.8645 6.1 -.- 3.9 3.9 YENIDAMLAR-KALE (MALATYA) İlksel
2024.01.21 14:24:12 38.0032 36.3773 5.0 -.- 3.2 3.2 HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 12:31:11 37.8975 36.6260 5.4 -.- 2.0 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 12:01:36 39.3602 26.2163 13.8 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2024.01.21 11:04:54 36.3283 36.1057 3.3 -.- 1.5 -.- GULDEREN-(HATAY) İlksel
2024.01.21 10:31:20 36.0235 35.7097 8.3 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 09:32:32 36.0915 34.6317 24.0 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 08:38:27 38.5338 37.2863 8.0 -.- 1.8 -.- HORHOR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.01.21 08:10:26 37.7532 36.2052 7.8 -.- 1.3 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2024.01.21 07:06:12 38.1500 38.3488 11.8 -.- 2.4 -.- ORTAKOY-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2024.01.21 06:48:55 34.8350 34.0132 39.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2024.01.21 06:42:49 38.3867 44.6177 5.0 -.- 3.1 3.3 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2024.01.21 05:57:35 36.5933 40.0393 8.8 -.- 3.0 3.0 TURKIYE-SURIYE SINIR BOLGESI İlksel