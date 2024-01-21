MALATYA’DA DEPREM! 21 Ocak az önce nerede deprem oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Malatya'nın Kale ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre az önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında endişe ve merak yaratırken, depremin merkez üssü ve şiddeti konusundaki araştırmalar hızla devam ediyor.