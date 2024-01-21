5 yıllık fetret devri son bulacak | Başkan Erdoğan "Sevdam" dediği İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Erdoğan, "Bu şehre hizmet etmenin şerefi, dünyaya değişilmez" dedi. İstanbul'un neredeyse çeyrek asırlık bir irtifa kaybına uğradığını belirtti. Ve muhalefete yüklendi:

Chp'de gelen gideni arattı. Baykal ile anlaşamazdık ama takdir ederdik. Bay Kemal'in bir usulü vardı. Özgür efendi, listenin en altına gelmeyi başardı. Bölücülerle bütünleşti.

YENİDEN ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç'teki törende, "Şimdi İstanbul adaylarımızı açıklıyoruz" diyerek, alfabetik sırayla ilçe adaylarını paylaştı. Yaptığı konuşmada, "Bekle bizi İstanbul" ifadesini kullandı:



1994'te milletimizin huzurunda, karşımızda alt yapısı çökmüş, üst yapısı perişan, insanı hiçe sayılan, çöp çamur çukur olan bir İstanbul vardı. Haliç'e yaklaşılamıyordu kokudan. Haliç'in yanında doğup büyüdüm.



Biz temizlemeye başlayınca bugünkü Haliç oldu. Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, sokaklarını pislik götüren, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplüklerin patladığı İstanbul bizi üzmekle kalmadı üstlendiğimiz sorumluluğu da ağırlaştırdı.