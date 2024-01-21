PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

5 yıllık fetret devri son bulacak | Başkan Erdoğan "Sevdam" dediği İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Başkan Erdoğan, "Sevdam" dediği İstanbul'un 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Megakentte yaşayan herkese mesaj yolladı: 5 yıllık fetret devri son bulacak!

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Ocak 2024 Güncelleme 21 Ocak 2024, 07:01
5 yıllık fetret devri son bulacak | Başkan Erdoğan Sevdam dediği İstanbul’un 39 ilçe belediye başkan adayını açıkladı

Erdoğan, "Bu şehre hizmet etmenin şerefi, dünyaya değişilmez" dedi. İstanbul'un neredeyse çeyrek asırlık bir irtifa kaybına uğradığını belirtti. Ve muhalefete yüklendi:
Chp'de gelen gideni arattı. Baykal ile anlaşamazdık ama takdir ederdik. Bay Kemal'in bir usulü vardı. Özgür efendi, listenin en altına gelmeyi başardı. Bölücülerle bütünleşti.

YENİDEN ŞAHLANIŞ DÖNEMİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Haliç'teki törende, "Şimdi İstanbul adaylarımızı açıklıyoruz" diyerek, alfabetik sırayla ilçe adaylarını paylaştı. Yaptığı konuşmada, "Bekle bizi İstanbul" ifadesini kullandı:

1994'te milletimizin huzurunda, karşımızda alt yapısı çökmüş, üst yapısı perişan, insanı hiçe sayılan, çöp çamur çukur olan bir İstanbul vardı. Haliç'e yaklaşılamıyordu kokudan. Haliç'in yanında doğup büyüdüm.

Biz temizlemeye başlayınca bugünkü Haliç oldu. Biz ise temel üstüne temel atma mücadelesi verdik. Suyu akmayan, sokaklarını pislik götüren, çevresini gecekonduların kuşattığı, çöplüklerin patladığı İstanbul bizi üzmekle kalmadı üstlendiğimiz sorumluluğu da ağırlaştırdı.



Bahanelerin arkasına saklanmak yerine İstanbul'un derdine derman olmaya odaklandık. Kısa sürede sorunların hemen hepsini hal yoluna koyduk. 5 yılda İstanbul o eski günlerdeki ihmallere şahit oldu.

Neredeyse çeyrek asırlık irtifa kaybı yaşadı. 2019'da İstanbul'u devralanlar işe icraatla değil, temel atmama töreni ile başladılar. Atmadıkları temel, Silahtarağa arıtma tesisi idi.

Murat Kurum'un deprem başta olmak üzere hayati öneme sahip projelerini kendi akıllarınca küçümseyip hafife alıyorlar. Bunların çevreden anladıkları şehri yakıp yıkanlara sahip çıkmaktır.



Çevreye, insana dair meselelerin niçin öncelikli olduğuna dair fikirleri yoktur. Yeşil panolara bile tahammül edemeyip betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı açıktır. Deprem tehdidine karşı üzerine düşeni yerine getirmediği gibi bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor.

İstanbul dünyanın en gözde şehri iken son birkaç yıldır yaşanması en zor yerler arasında zikredilmeyi hak etmiyor. 31 Mart'ta büyükşehir hizmetleri konusundaki hasreti sona erecek.

İstanbul doğru tercihle kendisine yeni ufuk açacak, 5 yıllık fetret devri son bulup şahlanış devri başlayacak. 31 Mart'ta İstanbul tekrar gerçek belediyecilikle buluşacak.

Başkan Erdoğan, İBB Adayı Murat Kurum ile tanıtım öncesi sohbet etti.



AK Parti 2019 yerel seçimlerinde kazandığı ilçelerden sadece 3'ünde değişikliğe gitti. Arnavutköy'de mevcut Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yerine Mustafa Candaroğlu, Sultanbeyli'de Hüseyin Keskin'in yerine Ali Tombaş, Bayrampaşa'da Atilla Aydıner'in yerine ise İlknur Kovaç Bayraktar aday gösterildi.

İŞTE ADAYLAR
ADALAR: UĞUR SİNAN ŞEN
ARNAVUTKÖY: MUSTAFA CANDAROĞLU
ATAŞEHİR: MUSTAFA NAİM YAĞCI
AVCILAR: ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
BAĞCILAR: ABDULLAH ÖZDEMİR
BAHÇELİEVLER: HAKAN BAHADIR
BAKIRKÖY: ALİ TALİP ÖZDEMİR
BAŞAKŞEHİR: YASİN KARTOĞLU
BAYRAMPAŞA: İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
BEŞİKTAŞ: SERKAN TOPER (MHP)
BEYKOZ: MURAT AYDIN
BEYLİKDÜZÜ: MUSTAFA GÜNAYDIN
BEYOĞLU: HAYDAR ALİ YILDIZ
BÜYÜKÇEKMECE: RECEP EROL
ÇATALCA: MESUT ÜNER
ÇEKMEKÖY: AHMET POYRAZ
ESENLER: MEHMET TEVFİK GÖKSU
ESENYURT: HAMİT ÖNCÜ
EYÜPSULTAN: DENİZ KÖKEN
FATİH: MEHMET ERGÜN TURAN
GAZİOSMANPAŞA: HASAN TAHSİN USTA
GÜNGÖREN: BÜNYAMİN DEMİR
KADIKÖY: VELİ ARSLAN
KAĞITHANE: MEVLÜT ÖZTEKİN
KARTAL: HÜSEYİN KARAKAYA
KÜÇÜKÇEKMECE: AZİZ YENİAY
MALTEPE: KADEM EKŞİ
PENDİK: AHMET CİN
SANCAKTEPE: ŞEYMA DÖĞÜCÜ
SARIYER: HÜSEYİN COŞKUN
SİLİVRİ: VOLKAN YILMAZ (MHP)
SULTANBEYLİ: ALİ TOMBAŞ
SULTANGAZİ: ABDURRAHMAN DURSUN
ŞİLE: İLHAN OCAKLI
ŞİŞLİ: GÖKHAN YÜKSEL
TUZLA: ŞADİ YAZICI
ÜMRANİYE: İSMET YILDIRIM
ÜSKÜDAR: HİLMİ TÜRKMEN
ZEYTİNBURNU: ÖMER ARISOY

İstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıkladı… İsim isim ilçe ilçe tam listeİstanbul’da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı’nın adaylarını açıkladı… İsim isim ilçe ilçe tam liste
İstanbul'da hangi ilçeye kim aday oldu? Başkan Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adaylarını açıkladı… İsim isim ilçe ilçe tam liste
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Türkiye Yüzyılı İçin Gerçek Belediyecilik! Gözler 30 Ocak’ta! Seçim beyannamesinde dikkat çeken 4 ana başlık
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye’yi kabul etti
Milyonlara 5 reform: Çalışma hayatı değişiyor! Erken emeklilik, prim desteği, yıpranma hakkı...
SON DAKİKA