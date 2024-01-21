Alper Gezeravcı ve ekibi Uzay İstasyonu’na ulaştı! 7 astronot coşkuyla karşılandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, 36 saatlik yolculuğun ardından dünyaya 400 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na saat 13.40'ta kenetlenmeyi başardı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gazeravcı ve 3 takım arkadaşını taşıyan Dragon kapsülü, 36 saatlik yolculuğun ardından dünyaya 400 kilometre uzaktaki Uluslararası Uzay İstasyonu'na saat 13.40'ta kenetlenmeyi başardı.
Axiom-3 ekibi, uzay görevine 27 Eylül'de başlayan "Expedition 70" astronotları ve kozmonotları tarafından ISS'de sevinçle kucaklandı. Gezeravcı ve İspanyol astronot Michael Lopez-Alegria, İtalyan Walter Villadei ve İsveçli Marcus Wandt için ISS'de karşılama töreni yapıldı.
8 AY EĞİTİM ALDI
Gezeravcı, "8 ay boyunca eğitimlerde destek vererek burada olmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Türkiye olarak tarihimiz için bir ilke adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, bu vatan için canını veren tüm şehitlerimize, buraya adım atmamızı sağlayan devletimize şükranlarımı sunuyorum. İstikbal göklerdedir" sözlerini tekrarladı. Astronotların yakalarına rozet takıldı.
Gezeravcı ve diğer 3 astronotu, istasyonda halihazırda bulunan Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot karşıladı. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıktı. Gezeravcı'nın, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştireceği vurgulandı.
HER GÜN 5 SAAT DENEY YAPACAK
Gezeravcı, günde en az 5 saatini deneye ayıracak. Ax-3 ekibini konserve yiyecekler, geri dönüştürülmüş su, uyku tulumu ve harika bir uzay manzarası bekliyor. Rus, ABD'li, Japon, İran ve Danimarkalı 7 astronota; Türk, İspanyol asıllı ABD'li, İsveçli ve İtalyan'dan oluşan 4 kişilik Ax-3 ekibinin de katılmasıyla mini bir dünya mozaiği oluşacak. Astronotlar, dünyadan uzaya bakmanın aksini birlikte tecrübe edecek. İki ekip, haftalarca kolektif yaşam bilincinde mutluluk ve stresi de birlikte deneyimleyecek.
Astronotları uzayda ve ISS'de bekleyen ilk ve en önemli olay yerçekimsiz ortam. Dünyadayken su altında aldıkları eğitimlerle yerçekimsiz ortama alışan ve "süzülerek" yaşamayı öğrenen astronotların bedenlerini korumak için her gün 2 saat egzersiz yapmaları gerekiyor.
Yerçekimsiz ortamda yemek ve içecek tüketmek de çok farklı. Çünkü sıvı maddeler, havada anında dağılıyor. Bu nedenle yiyecek ve içecekler özel paketlerde kullanılıyor. Sıvı içeceklerse toz halinde olup özel tüplerde, suda çözünecek şekilde muhafaza ediliyor. Uzayda yaşam için zamanla temel besin ihtiyacının yanında özel tercihlere göre de sistem geliştirildi ancak gıdaların çoğu hala konserve ve özel paketlerde bulunuyor.
Halihazırda yaklaşık 319 yiyecek bulunuyor ve astronotlar kendi tercihlerine göre yemekler de getirebiliyor. Neredeyse
bütün yiyecekler 1 ya da 2 yıl önce konserve, poşet, ışınlanmış veya dondurulmuş gıda şeklinde hazırlanıyor.
ISS'de oranlar değişkenlik gösterse de suyun yaklaşık yüzde 93'ü geri dönüştürülerek kullanılıyor. Astronotların nefes alıp verişlerinden, bedensel atık ve sularından elde edilerek saf hale getirilen su, ISS'deki temel sıvı kaynağı.
Her litresinin uzaya getirilmesinin çok büyük maliyete sebep olması nedeniyle su, olabildiğince geri dönüşüm şeklinde kullanılıyor. NASA'ya göre su geri dönüşüm sistemi, mürettebatın uzay aracıyla getirilen suya bağlı kalma oranını yüzde 65 düşürüyor.
İŞTE GEZERAVCI'NIN 14 GÜN GEÇİRECEĞİ UZAY ÜSSÜ
UZAYDA FUTBOL SOHBETİ
Gezeravcı ve diğer astronotların işte bir gün boyunca yaptıkları:
- 06.00: Alarm çalıyor ve gün başlıyor.
- 07.00: Spor
- 08.00: Kahvaltı ve sohbet (Futbol sohbeti genelde tüm vakti alıyor)...
- 10.00: Gün içinde planlanan çalışmaların kontrolü için toplantı...
- 11.00: Her astronot, deney için çalışmalara başlıyor.
- 16.00: Öğle yemeği ve sohbet
- 18.00: Hafif spor
- 19.00: Yapılan deneylerin çiplere aktarımı
- 20.00: Ertesi günkü program için toplantı, öneriler...
- 21.00: Tecrübeli astronotların, tecrübesiz isimlerin sorularını cevapladığı bölüm.
- 22.00: Uyku vakti.