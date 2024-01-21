Alper Gezeravcı ve ekibi Uzay İstasyonu’na ulaştı! 7 astronot coşkuyla karşılandı





Gezeravcı ve diğer 3 astronotu, istasyonda halihazırda bulunan Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot karşıladı. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıktı. Gezeravcı'nın, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştireceği vurgulandı.

HER GÜN 5 SAAT DENEY YAPACAK

Gezeravcı, günde en az 5 saatini deneye ayıracak. Ax-3 ekibini konserve yiyecekler, geri dönüştürülmüş su, uyku tulumu ve harika bir uzay manzarası bekliyor. Rus, ABD'li, Japon, İran ve Danimarkalı 7 astronota; Türk, İspanyol asıllı ABD'li, İsveçli ve İtalyan'dan oluşan 4 kişilik Ax-3 ekibinin de katılmasıyla mini bir dünya mozaiği oluşacak. Astronotlar, dünyadan uzaya bakmanın aksini birlikte tecrübe edecek. İki ekip, haftalarca kolektif yaşam bilincinde mutluluk ve stresi de birlikte deneyimleyecek.





Astronotları uzayda ve ISS'de bekleyen ilk ve en önemli olay yerçekimsiz ortam. Dünyadayken su altında aldıkları eğitimlerle yerçekimsiz ortama alışan ve "süzülerek" yaşamayı öğrenen astronotların bedenlerini korumak için her gün 2 saat egzersiz yapmaları gerekiyor.





Yerçekimsiz ortamda yemek ve içecek tüketmek de çok farklı. Çünkü sıvı maddeler, havada anında dağılıyor. Bu nedenle yiyecek ve içecekler özel paketlerde kullanılıyor. Sıvı içeceklerse toz halinde olup özel tüplerde, suda çözünecek şekilde muhafaza ediliyor. Uzayda yaşam için zamanla temel besin ihtiyacının yanında özel tercihlere göre de sistem geliştirildi ancak gıdaların çoğu hala konserve ve özel paketlerde bulunuyor.