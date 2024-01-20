Terör örgütü PKK’ya Irak Gara’da darbe: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

Ara, bul, yok et!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.



Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla… pic.twitter.com/kQWXzzWybJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 20, 2024







Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ara, bul, yok et!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!



