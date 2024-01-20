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Terör örgütü PKK'ya Irak Gara'da darbe: 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 16:46 Güncelleme 20 Ocak 2024, 16:48
Terör örgütü PKK’ya Irak Gara’da darbe: 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.




Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ara, bul, yok et!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi.

▶️ 9 PKK'lı kalleş terörist imha edildi!

Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!

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