Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı’yı taşıyan uzay aracının kenetlenmesini uçaktan takip etti: Türk gençliğine ilham kaynağı olacak

Gezeravcı'nın 14 gün boyunca Türk bilim insanlarının hazırladığı 13 farklı bilimsel deneyi icra edeceğini vurgulayan Kacır, kendilerini ve Gezeravcı'nın ailesini taşıyan Türk Hava Yolları uçağında kaptanın "kenetlenme heyecanını" tüm yolculara duyurduğunu aktardı. Kacır, heyecanın sadece yeryüzünde değil gökyüzünde de paylaşıldığına işaret etti.

Kacır, fırlatma ve insanlı uzay misyonunda paydaş olan Axiom Space firmasının kurucuları ve yöneticileriyle Houston'da bir araya geldiklerinin altını çizerek, "Yeni bir uzay istasyonu kurulum, üretim çalışmaları sürdürüyorlar. Aynı zamanda astronotların giyeceği kıyafetlerin tasarımlarını, üretimlerini gerçekleştiriyorlar." dedi.

Dünyada bütün misyonların arkasında muazzam bir endüstrinin geliştiğine dikkati çeken Kacır, savunmadaki gibi uzay sanayisinde de sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, rekabetçi şekilde dünyaya ihracat yapan ülke olmak için atılım gerçekleştirmeyi arzuladıklarını kaydetti.