AK Parti'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkan adaylarının tanıtımının yapıldığı program AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

"Bugün hep birlikte; Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde; Cumhuriyeti'mizin 100. Yılında; "Yeniden İstanbul" diyoruz! Bu anlamlı, bu tarihi buluşmaya; hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz." diyerek sözlerine başlayan Kurum Başkan Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı dönemi hatılattı.

Kurum, "AK Parti'nin hikayesi, sizin destansı belediye başkanlığınızla, 94 yılında, İstanbul'dan başladı. Önce İstanbul'da ardından Türkiye'de tarih yazdınız. İşte böylesine büyük bir iddia taşıyan İstanbul'un adayı olmak; bizim için eşsiz bir gurur vesilesidir. Siz bize güvendiniz, inandınız ve büyük bir onura, sorumluluğa layık gördünüz. Zatıâlinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Yine bizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyorum. İstanbul'un 39 ilçesinde, Gerçek Belediyeciliğin temsilcileri olacak başkan adaylarımızı yürekten kutluyorum, her birine başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kurum şunları söyledi:

"Ben inanıyorum ki; Cumhur İttifakımızın adayları olarak, 2024 Yerel Seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığını, 39 ilçemizi ve meclis üyeliklerini yek vücut olarak kazanmanın azmiyle; bir ve beraber olacağız.

FATİH'İN EMANETİNİ ŞAHA KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ

31 Mart gecesi oy sayımı bitene kadar; Fatih'in emaneti olan İstanbul'umuzu yeniden şaha kaldırmak için gece gündüz demeden; aşkla, azimle, heyecanla; çok çalışacağız.

İSTANBUL HİZMET HASRETİ ÇEKİYOR

İstanbul, tüm insanlığın kalbidir. Burada herkes; kendi özünü bulmuştur. Kendi şehrinin izini bulmuştur. Hepimizin şehri olan İstanbul'umuz maalesef; birçok güzelliğini kaybetmek, birçok zenginliğini yitirmek üzeredir. 12 gündür sahada gördüğümüz ve artarak devam eden heyecanı; bu salonda da görüyoruz ve diyoruz ki; son 5 yıldır eser ve hizmet hasreti çeken bu şehir; yeniden ayağa kalkıyor ve tarihi bir duruş gösteriyor!

İstanbul'un bu duruşu; "bu şehir ilelebet benim şehrimdir!" diyen Sultan Fatih'in duruşudur.

Bu duruş, "eserlerimin emanetçileri nerede?" diye soran Mimar Sinan'ın duruşudur.

Bu ses, "Hayali, İstanbul'u yeniden tarihin merkezine getirmek" olan Mustafa Kemal Atatürk'ün sesidir. Bu dua, "İstanbul'un makûs talihini değiştirmek için uyku nedir bilmeyen, tüm ömrünü milletine adayan" liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın duasıdır. Ve şimdi biz de tarihin ve milletin önünde; İstanbul sevdalısı, Cumhurbaşkanımızın huzurunda; bu Şehr-i İstanbul'a söz veriyoruz! İstanbul'un sorunlarını, dertlerini bilen kadrolarla birlikte; bu şehirde oluşan tüm karmaşayı sonlandıracağız! 81 şehrimizde, tüm afet alanlarında, depremlerde, sellerde, yangınlarda nasıl çalıştıysak; İstanbul'da da, tek bir riskli yapı kalmayana kadar; trafik çilesi ortadan kalkana kadar, sokakları güven ve huzurla dolana kadar çalışacağız!

İstanbulluların gündeminde olmayan hiç bir şey, bizim de gündemimiz de olmayacak! Ayrıştırıcı değil birleştirici olacağız!

Tüm İstanbulluların dostu, kardeşi, yol arkadaşı olacağız! Sn. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu gerçek belediyeciliği, AK Parti belediyeciliğini yeniden İstanbul'a kazandıracağız!

Bu güzel şehri; Fatih'in emanetine uygun eserlerle, hizmetlerle donatacağız. İstanbul'umuzu Türkiye Yüzyılı'nın bayrak şehri, öncü şehri, lider şehri yapana kadar tek bir an bile durmayacağız!

Biz Şimdi İstanbul, Sadece İstanbul diyeceğiz. Kendi geleceğimizi değil, İstanbul'un geleceğini düşüneceğiz! İstanbul'lu kardeşlerimizin her anında, hep yanında olacağız! Ben, İstanbul'un yolu açık olsun diyorum! Allah yar ve yardımcımız olsun diyorum; sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum."