CHP’nin 2019 yılında Uzay Ajansı’nın kapatılması için AYM’ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel’in de ismi var

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan uzay yolculuğu başarıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.
UUİ'YA BAŞARIYLA KENETLENDİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.
TÜM TÜRKİYE BÜYÜK GURUR YAŞADI
Bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimiz gerçekleşirken, tarihi yolculuk tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.
Milyonlarca kişi ekranların başından Türkiye'nin hayalini anbean takip etti.