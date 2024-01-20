CHP’nin 2019 yılında Uzay Ajansı’nın kapatılması için AYM’ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel’in de ismi var

CHP'DEN TAKOZ SİYASETİ Tüm bu yaşanan gururun gölgesinde takoz siyaseti ile Türkiye'nin başarılarına ve projelerine ket vurmak isteyen CHP'nin bir rezilliği daha patlak verdi.





UZAY AJANSININ KAPATILMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDULAR

Takoz siyaseti yapan CHP'nin 2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurduğu ortaya çıktı.





CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN DE İSMİ VAR

Skandal başvuruda yer alan isimler arasında şimdiki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer aldığı görüldü.





2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye koşan kişiler arasında yer alan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde rezil bir riyakarlığa imza atarak sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'ya başarı paylaşımında bulunmuştu.



MUSTAFA VARANK ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2019 yılında AYM'ye koşan CHP'ye çok sert tepki göstererek,"Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" ifadelerini kullanmıştı.