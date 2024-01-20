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CHP'nin 2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel'in de ismi var

Türkiye bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimiz gerçekleşirken, tarihi yolculuk tüm Türkiye’ye büyük gurur yaşattı. Yaşanan gururun gölgesinde takoz siyaseti yürüten CHP'nin bir rezilliği daha ortaya saçıldı. CHP’nin 2019 yılında Uzay Ajansı’nın kapatılması için AYM’ye başvurduğu ortaya çıktı. Skandal başvuruda yer alan isimler arasında şimdiki CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de yer aldığı görüldü.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 21:58 Güncelleme 20 Ocak 2024, 22:15
CHP’nin 2019 yılında Uzay Ajansı’nın kapatılması için AYM’ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel’in de ismi var

Türkiye'nin en büyük hayallerinden biri olan uzay yolculuğu başarıyla gerçekleşti. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece TSİ 00.49'da NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı.



UUİ'YA BAŞARIYLA KENETLENDİ
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlendi.



TÜM TÜRKİYE BÜYÜK GURUR YAŞADI
Bilim misyonuyla uzaya gönderme hedefimiz gerçekleşirken, tarihi yolculuk tüm Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Milyonlarca kişi ekranların başından Türkiye'nin hayalini anbean takip etti.



CHP'DEN TAKOZ SİYASETİ
Tüm bu yaşanan gururun gölgesinde takoz siyaseti ile Türkiye'nin başarılarına ve projelerine ket vurmak isteyen CHP'nin bir rezilliği daha patlak verdi.



UZAY AJANSININ KAPATILMASI İÇİN AYM'YE BAŞVURDULAR
Takoz siyaseti yapan CHP'nin 2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurduğu ortaya çıktı.



CHP GENEL BAŞKANI ÖZEL'İN DE İSMİ VAR
Skandal başvuruda yer alan isimler arasında şimdiki CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de yer aldığı görüldü.


2019 yılında Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye koşan kişiler arasında yer alan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde rezil bir riyakarlığa imza atarak sosyal medya hesabından Alper Gezeravcı'ya başarı paylaşımında bulunmuştu.

Son dakika... CHPden skandal başvuru! Uzay Ajansının kapatılması için AYMye başvurdularSon dakika... CHPden skandal başvuru! Uzay Ajansının kapatılması için AYMye başvurdular
Son dakika... CHP'den skandal başvuru! Uzay Ajansı'nın kapatılması için AYM'ye başvurdular


MUSTAFA VARANK ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Öte yandan dönemin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 2019 yılında AYM'ye koşan CHP'ye çok sert tepki göstererek,"Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacak" ifadelerini kullanmıştı.

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CHP’nin 2019 yılında Uzay Ajansı’nın kapatılması için AYM’ye başvurduğu ortaya çıktı! Özgür Özel’in de ismi var
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