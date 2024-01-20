CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı | Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu ilk kez konuştu: Öldürürüm seni...

HASAN AKKUŞ'TAN ÇİRKİN SALDIRI Operasyonun yapıldığı gün bir grup gözaltına alınan belediye personellerini desteklemek için belediye önüne geldi. Burada slogan atan gruptaki Hasan Akkuş , Nebiha Yetimoğlu 'nun boğazı sıkarak hakaret etti. O anlar kameralara yansırken Yetimoğlu bugün karakola giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATTI

Olayın ardından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı. Yetimoğlu belediyeyle ya da Hasan Akkuş'la bir problemi olmadığını, daha önce kızına burs verildiğini, belediye gezilerine katıldığını belirterek Akkuş'tan sadece özür beklediğini dile getirdi.

Yetimoğlu, "Böyle bir olay olsun istemezdim. Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim. Böyle bir olay olunca kendimi orada buldum. Benim boğazımı sıkan adam hükümete 'yuh' deyince ben de biraz milliyetçi, devletçiyim vatanımı seven bir insan olduğum için ben de kime 'yuh' yapıyorsun devlete mi yapıyorsun diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim" dedi.