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CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı | Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu ilk kez konuştu: Öldürürüm seni...

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne geçtiğimiz günlerde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapılmıştı. Yaşanan gelişmeler sırasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş bir kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti. O gün saldırıya uğrayan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı.Yetimoğlu, "Boğazıma yapıştı 'öldürürüm seni gibi' bir şeyler söyledi" dedi.

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Giriş Tarihi 20 Ocak 2024, 18:24 Güncelleme 20 Ocak 2024, 18:50
CHP’li Hasan Akkuş’un saldırısına uğramıştı | Boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu ilk kez konuştu: Öldürürüm seni...

Büyükçekmece'de aralarında belediye personellerinin de bulunduğu 22 kişi, bir sitenin imarında usulsüzlükler tespit edilmesi üzerine rüşvet suçundan gözaltına alındı.

HASAN AKKUŞ'TAN ÇİRKİN SALDIRI
Operasyonun yapıldığı gün bir grup gözaltına alınan belediye personellerini desteklemek için belediye önüne geldi. Burada slogan atan gruptaki Hasan Akkuş, Nebiha Yetimoğlu'nun boğazı sıkarak hakaret etti. O anlar kameralara yansırken Yetimoğlu bugün karakola giderek Akkuş'tan şikayetçi oldu.

YAŞADIKLARINI BÖYLE ANLATTI
Olayın ardından boğazı sıkılan Nebiha Yetimoğlu, yaşananları anlattı. Yetimoğlu belediyeyle ya da Hasan Akkuş'la bir problemi olmadığını, daha önce kızına burs verildiğini, belediye gezilerine katıldığını belirterek Akkuş'tan sadece özür beklediğini dile getirdi.

CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuştan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...CHP Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuştan başörtülü kadına saldırı! Boğazını sıktı iğrenç küfürler etti: Sanane ulan...

Yetimoğlu, "Böyle bir olay olsun istemezdim. Biz oraya iş başvurusunda bulunmak için gitmiştik. Bir de bahçeye bank talebinde bulunmak için gittim. Böyle bir olay olunca kendimi orada buldum. Benim boğazımı sıkan adam hükümete 'yuh' deyince ben de biraz milliyetçi, devletçiyim vatanımı seven bir insan olduğum için ben de kime 'yuh' yapıyorsun devlete mi yapıyorsun diye sordum. Daha bir saniye olmadı birden elini boğazımda hissettim" dedi.

"ÖLDÜRÜRÜM SENİ"
Nebiha Yetimoğlu, "Hayatımda ilk defa bir erkek, ne bir eşim ne babam böyle bir şey görmemiştim. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Boğazıma yapıştı 'öldürürüm seni gibi' bir şeyler söyledi. Kötü laf söyledi ama ben söylemek istemiyorum. Öyle yaklaşınca şaşırdım, şok oldum. Hemen oradan ayırdılar. Biz eve geldik. Böyle olacağını düşünmemiştim. Belediye ve o insanla bir sorunum yok. Onlarla biz her zaman geziye katıldık.

Hasan Akgün kadınlar için piknik düzenlerdi, bizi de götürürlerdi. Bugün polisler geldi götürdü. Görevimiz bu bizim teyze dediler. 'Ben istemiyorum bir özür dilerse kapanır olay büyütmeye gerek yok' dedim. Yok bu bizim görevimiz gitmek zorundayız dediler. Kısa bir şey soracağız dediler. Sordular ben de devletime yardımcı olmak amacıyla size söylediklerimi onlara da söyledim. Benim derdim devlet, vatan, millet" diye konuştu.

"ÖZÜR DİLİYORUM"
Bu arada olaya karışan Hasan Akkuş ise avukatı aracılığıyla yazılı açıklama yaptı. Hasan Akkuş , "Öfke kontrolü yapamayıp ablamızı incittiğim ve kamuoyunda, bu şekilde algılandığım için tüm inananlardan ve kamuoyundan özür diliyorum" dedi.

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