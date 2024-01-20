Başkan Erdoğan’dan TSK’nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya’nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar: Denizlere hakim olan cihana hakim olur

Törende konuşan Erdoğan, "Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değil. Bu anlayışla Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Çalışmalarımızı Barbaros Hayreddin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünü şiar edinerek yürütüyoruz" dedi.