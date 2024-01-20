Başkan Erdoğan’dan TSK’nın en büyük ikinci gemisi TCG Derya’nın denize indirilme töreninde önemli açıklamalar: Denizlere hakim olan cihana hakim olur

Başkan Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katıldı.
Başkan Tayyip Erdoğan, Yalova Sefine Tersanesi'nde Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'ne katıldı.
Törende konuşan Erdoğan, "Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değil. Bu anlayışla Mavi Vatan'ın güvenliğini temin için birçok projeyi hayata geçirdik. Yüzde 80'e varan yerlilik oranına ulaştık. Çalışmalarımızı Barbaros Hayreddin Paşa'nın denizlere hakim olan cihana hakim olur sözünü şiar edinerek yürütüyoruz" dedi.
CHP SALDIRISINA TEPKİ
Başkan Erdoğan, "Büyükçekmece Belediyesi'nde yolsuzlukları ortaya çıkan CHP'liler, gazetecilere saldırıp yaşlı teyzemize küfür ettiler. Utanın! Hani kadına şiddet yoktu" dedi.