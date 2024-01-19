Sözcü TV ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler kopuyor! Ersan Şen sallamaya başladı: İşi zor

Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor. CHP içerisinde Genel Başkan Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında "güç" savaşı yaşanıyor.
İmamoğlu ile Özel aday belirlemek için bilek güreşi yaparken Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise saha çalışmalarını sürdürüyor.
SÖZCÜ İLE İMAMOĞLU ARASINDA İPLER KOPUYOR
Ekrem İmamoğlu'nun "eş başkan" tavırlarının parti içinde rahatsızlık yarattığı bilinirken CHP yandaşı Sözcü ile de iplerin koptuğu konuşuluyor.
İBB Başkanının Sözcü'ye "kaynağı" kestiği iddia edilirken bu durumu kanıtlar nitelikte bir gelişme yaşandı.
ERSAN ŞEN SALLADI SAYMAZ DOĞRULADI: İMAMOĞLU'NUN İŞİ ZOR
Sözcü TV'deki program yapan Ersan Şen yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun "İşinin zor" olduğunu belirterek, "Yarı zamanlı belediye başkanı havasından kurtulmalı." ifadelerini kullandı.
İmamoğlu yandaşı Saymaz da "Kendisi de kabul ediyor" diyerek Şen'i doğruladı.
"YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAKMALI"
Ersan Şen şu ifadeleri kullandı:
"Sayın İmamoğlu'nun işi matematik hesabında zor. Oldukça zor bir yola girdi kendi partisinden de o zorluğu yaşıyor. Kendi partisinden de o zorluğu yaşıyor. İyi Parti'den de yaşıyor. Bunu çözmenin yollarını bulması lazım. Artık yarı zamanlı belediye başkanı havasından da kurtulmalı. Bundan sonra İstanbul halkına hizmet edeceğine dair bir vaatte bulunmalı."