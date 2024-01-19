Sözcü TV ile Ekrem İmamoğlu arasında ipler kopuyor! Ersan Şen sallamaya başladı: İşi zor

İmamoğlu ile Özel aday belirlemek için bilek güreşi yaparken Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum ise saha çalışmalarını sürdürüyor.

İmamoğlu yandaşı Saymaz da "Kendisi de kabul ediyor" diyerek Şen'i doğruladı.

"YARI ZAMANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINI BIRAKMALI"

Ersan Şen şu ifadeleri kullandı:

"Sayın İmamoğlu'nun işi matematik hesabında zor. Oldukça zor bir yola girdi kendi partisinden de o zorluğu yaşıyor. Kendi partisinden de o zorluğu yaşıyor. İyi Parti'den de yaşıyor. Bunu çözmenin yollarını bulması lazım. Artık yarı zamanlı belediye başkanı havasından da kurtulmalı. Bundan sonra İstanbul halkına hizmet edeceğine dair bir vaatte bulunmalı."