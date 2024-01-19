GYODER’den konut sorununu çözecek hamle! 10-12 bin TL bandında kiralık ev bulabilmek mümkün olacak

ALTYAPI OLUŞTURULDU

Yeni Konut Modeli için devletten bir tek arsa istediklerine vurgu yapan Çekici, "Arsa için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine Bakanlığı ve İstanbul'da 4 belediye ile görüştük. Sonuçta bizim bir arsa ihtiyacımız var. Ve bu arsayı bir şekilde almamız gerekiyor. Bir tane iyi uygulama oluşturmamız gerekiyor. Örnek modelimizi hayata geçirmek istiyoruz. Biz bu konuda çok iddialıyız ve meseleyi bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Kamuyu iş birliğine davet ediyoruz. Bu hizmetin de bütün altyapısını oluşturduk. Devletten arsa ve altyapı istiyoruz. Hatta işletmesini de biz yapacağız ve devlet ciddi sayıda kiralığa sahip olacak. GYF'ler gibi, hatta menkulleştirme mekanizması gibi başka sermaye piyasası enstrümanlarını da devreye sokacağız" dedi.